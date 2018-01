Lähes sata diplomityötä yhden syksyn aikana – uusin osaaminen vahvistaa Lounais-Suomen yrityksiä

Diplomityöt tukevat Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech -hankkeen tavoitetta alan osaajien määrän kasvattamisesta ja alueen talouskasvun vahvistamisesta.

Tulevaisuuteen varautuminen on yrityksille yhä vaikeampaa. Maailma muuttuu nopeammin, ja esimerkiksi risteilyteollisuus kasvaa kovaa vauhtia. Diplomitöiden kautta yritykset saavat avukseen käytännönläheisiä tekijöitä, joilla on tieteellinen näkökulma tuoreessa muistissa. Lounais-Suomen yrityksissä valmistui lähes sata diplomityötä syyskaudella 2017.

”Nykyinen trendi on sellainen, että alukset suunnitellaan yhä kohdennetummin tietyille markkinoille, mikä korostaa sekä ennakoinnin että joustavien suunnitteluratkaisujen merkitystä”, toteaa Aalto-yliopistosta valmistunut paimiolainen diplomi-insinööri Liina Pölönen. Hänen Meyer Turku Oy:lle tekemänsä diplomityön aihe oli tilaoptimointi ratkaisuna risteilijöiden tulevaisuuden haasteisiin.

”Tilaoptimointi on erityisen toimiva työkalu, sillä käyttämällä tilaa tehokkaasti voidaan vähentää operoinnin ympäristövaikutuksia ja kustannuksia samalla kertaa”, Pölönen kertoo.

Meyer Turku Oy:n Head of Ship Theory Mikko Iluksen mukaan Pölösen diplomityö oli varsin poikkeuksellinen muun muassa poikkitieteellisen luonteensa vuoksi.

”Saavutetut tulokset vahvistavat, että nyt laivojen suunnittelussa painottamamme asiat ovat hyödyllisiä ja tavoiteltavia”, Ilus kertoo.

Yrityksillä on useita motiiveja diplomitöiden teettämiseen. Olennaista on, että työn tekijä voi keskittyä jonkin ongelman ratkaisemiseen riittävän pitkäksi ajaksi ja ilman varsinaista tulospainetta.

”Toisaalta tämä on olennainen osa henkilöstön kehittämistä, sillä puoli vuotta antaa opiskelijalle aikaa kehittää itseään, tutustua työelämän vaatimuksiin ja Meyer Turkuun yrityksenä”, Ilus toteaa.

Myös yritys voi arvioida diplomityöntekijän soveltuvuutta uusiin tehtäviin, ja Iluksen mukaan kaikki lopputyöntekijät ovatkin erittäin potentiaalisia uusia vakityöntekijöitä.

FITech parantaa opiskelumahdollisuuksia Turussa

Työpaikka Meyerilla toteutui myös Pölösen kohdalla, joka aloitti syksyllä työt projekti-insinöörinä Meyer Turun Sales & Design -osastolla. Pölönen valmistui laivanrakennusinsinööriksi Turun AMK:sta ja suoritti meritekniikan maisterivaiheen opinnot Aalto-yliopistossa Varsinais-Suomesta käsin.

Pölösen mukaan FITech parantaa opiskelumahdollisuuksia Turussa ja sopii loistavasti hänen kaltaisilleen opiskelijoille. Myös Ilus liputtaa FITechin puolesta, ja kertoo, että FITech helpottaa selkeästi opiskelijoiden kehittymismahdollisuuksia käytännön tasolla.

Yhteistyöyliopiston ensimmäiselle innovaatioyhteisölle, FITech-Turku -hankkeelle, nimetty erillinen johtoryhmä kokoontui tammikuussa ensimmäistä kertaa. Elinkeinoelämän, Lounais-Suomen alueen ja perustajayliopistojen edustajista koostuvan johtoryhmän tehtävänä on tukea ja sparrata innovaatioyhteisön toimintaa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Elomatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Manner.

”Hankkeesta hyötyvät laiva- ja autoteollisuuden lisäksi kaikki teollisuuden alat, jotka ovat kärsivät osaajapulasta”, hän sanoo.

FITechin johtokunnan puheenjohtaja, Aalto-yliopiston vararehtori Eero Eloranta on erityisen ilahtunut siitä, että tuottavuutta ja innovatiivisuutta edistäviä diplomitöitä on tehty runsaasti.

”Yritysten osaajatarpeet ja opiskelijoiden kiinnostus yritysten tarjoamiin haasteisiin näyttävät kohtaavan nopeasti toisensa.”

FITech (Finnish Institute of Technology) on tekniikan alan yliopistojen muodostama verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2017. Sen tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille. Yhteistyöyliopistoon kuuluvat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. FITechin perustajajäseniä ovat lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan akateemiset ry.