Lähimaksaminen tulossa HSL:n joukkoliikenteeseen

HSL käynnistää hankkeen, jossa valmistellaan lähimaksamisen vaiheittaista käyttöönottoa joukkoliikenteessä. Ensi vuonna käynnistyy pilotti, jossa lähimaksamisella voi ostaa AB-vyöhykkeen kertalippuja raitiovaunuissa. Vuosien 2019–2020 aikana lähimaksamisen on tarkoitus laajentua kaikkiin liikennevälineisiin ja kaikkiin aikuisten kertalippuihin. Kolmannessa vaiheessa on tavoitteena, että myös kausilippujen ostaminen lähimaksamisella tulee mahdolliseksi.

”Lähimaksamisen suosio on kasvanut viime vuosina, ja ominaisuus on nykyisin useimmissa maksukorteissa. Lähimaksaminen on nopea ja helppo tapa maksaa myös joukkoliikenteen lippu. Mahdollisuus hankkia lippu suoraan maksukortilla helpottaa sekä satunnaisesti matkustavien että turistien joukkoliikenteen käyttöä”, HSL:n Asiakkuus ja myynti -osaston johtaja Mari Flink toteaa.

Lähimaksaminen on HSL:n ensimmäinen askel kohti tunnistepohjaista maksamista. ”Tunnistepohjaisessa järjestelmässä matkustusoikeutta hallitaan taustajärjestelmissä ja rahastuslaitteilta on on-line yhteys taustajärjestelmään. Asiakkaat voivat käyttää maksamisen tunnisteena muutenkin mukanaan olevia laitteita, kuten älypuhelinta, maksukorttia, älykelloa tai vaikkapa biometrisiä tunnisteita”, HSL:n Teknologiaratkaisut-osaston johtaja Hannu Heikkinen kertoo.

Tavoitteena on rakentaa yhteinen joukkoliikenteen taustajärjestelmä suurten kaupunkien eli Helsingin seudun, Tampereen, Turun ja Oulun kanssa yhteistyössä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa.

”TVV Lippu- ja maksujärjestelmään kuuluvilla kaupungeilla on tahtotila saada laaja tunnistepohjainen maksujärjestelmä käyttöönsä lähivuosien aikana. Yhdessä kehittäminen on mielestämme järkevää isoissa hankkeissa, jolloin investointeja voidaan jakaa eri tahojen kesken. Lähimaksutoiminnon käyttöönotto busseissa on yksi hyvä esimerkki tällaisesta kohteesta”, arvioi TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi.

Matkustusoikeuden ja erilaisten lippujen hallinta taustajärjestelmässä mahdollistaa joustavamman lippuvalikoiman ja lippujen hinnoittelun, koska muutoksiin ei vaadita raskaita järjestelmäpäivityksiä. Myös joukkoliikenteen lippujen liittäminen ja paketointi osaksi muita palveluita helpottuu.