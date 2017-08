Lähiruoka- ja pienpanimotrendit esillä Herkkujen Suomi-lähiruokatapahtumassa

3.8.2017 10:03 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Tänään alkava lähiruokatapahtuma Herkkujen Suomi ja Syystober-olutjuhla järjestetään Helsingin Rautatientorilla jo seitsemättä kertaa, ja tänä vuonna tapahtuma on uudistunut ja yhtenäistynyt yhdeksi tapahtumakokonaisuudeksi. Tapahtuman teema #Syödäänyhdessä yhdistää oluen ja lähiruuan yhtenäisellä anniskelu- ja ruoka-alueella. Lähiruuan ja suomalaisen oluen tuotanto ja kulutus on kasvanut Suomessa tasaista vauhtia, ja suoramyynti kiinnostaa kuluttajaa ja tuottajaa enemmän kuin koskaan. Herkkujen Suomessa kuluttaja pääsee tutustumaan lähiruoka- ja pienpanimotrendeihin ja ostamaan herkkuja suoraan tuottajalta.

Suomalainen lähiruoka on trendikästä ja pienpanimobuumi on valloillaan. Kuluttajat arvostavat ruuan tuoreutta ja laatua sekä ennen kaikkea herkullista makua, ja lähiruoka hurmaa ja kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän. Myös ruuan alkuperällä ja sen jäljitettävyydellä on suuri merkitys. Kotimaiset pienpanimot nojaavat oluen valmistuksessa puhtaisiin suomalaisiin raaka-aineisiin sekä kotimaiseen työhön ja osaamiseen. Käsityöpanimot tukevat suomalaista kestävää maataloutta käyttämällä pääraaka-aineina lähialueilla kasvatettua mallasohraa, josta osa on luomua. Herkkujen Suomi-lähiruokatapahtuman tämän vuoden teema, #Syödäänyhdessä, tuo oluen ja lähiruuan yhteen uudistetulla tapahtuma-alueella - sillä ruuan ja juoman yhdistäminen on luontevampaa koskaan.

Herkkujen Suomi-lähiruokatapahtuman kautta MTK yhteistyökumppaneineen haluaa nostaa esille laadukkaat kotimaiset raaka-aineet ja niistä tehdyt herkut, mahdollistaa tuottajien ja kuluttajien kohtaamisen sekä kertoa pääkaupunkiseudulla asuville mistä ruoka tulee ja miten sitä tuotetaan. Tänä vuonna tarjontaa on noin viideltäkymmeneltä eri ruokatoimijalta ja yli kahdeltakymmeneltä panimolta. Näytteilleasettajalista katsottavissa tästä, ja mukana olevat panimot tästä.

Maatila- ja elintarvikeyritysten suoramyynti on yksi tämän hetken kiinnostavimmista lähiruokatrendeistä ja suosion odotetaan jatkuvan, sillä suoramyynti kiinnostaa yhä enemmän niin tuottajia kuin kuluttajia. Suosittu lähiruokatapahtuma kokoaa vuosittain kymmeniä tuhansia lähiruuan ja suomalaisen oluen ystäviä, ja tapahtuman ovat kuluttajien lisäksi löytäneet myös kauppojen ja ravintoloiden sisäänostajat. Tapahtuman avulla tuodaan esille, että suurimpien elintarvikeyritysten lisäksi meillä on paljon huippuhyviä pieniä- ja keskisuuria elintarvikeyrityksiä, jotka pärjäävät erikoistumalla. Perinteinen Herkkujen Suomi-lähiruokatapahtuma on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa sekä MTK 100 -juhlavuotta, ja tänä vuonna tapahtumassa #syödäänyhdessä.

