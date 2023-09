Lähiruokapäivänä 9.9. Pohjois-Pohjanmaalla kuusi käyntikohdetta

Pohjois-Pohjanmaalla tarjolla monipuolisia kohteita ympäri maakuntaa

Lähiruokapäivä 9.9. on suomalaisen maaseudun avointen ovien tapahtuma, jonka aikana suomalaiset pääsevät tutustumaan paikallisiin tuottajiin ja yrityksiin, ostamaan tuoreita raaka-aineita ja tuotteita suoraan tuottajilta sekä nauttimaan herkullisesta lähiruoasta. Monissa Lähiruokapäivän kohteissa on myös mahdollisuus päästä tutustumaan eläimiin, koneisiin ja pihapiiriin. Pohjois-Pohjanmaalla on tarjolla mielenkiintoisia kohteita laidasta laitaan.

Lähiruokapäivän kohteet Pohjois-Pohjanmaalla

Karho-ojan karjatila Oy, Muhos

Karho-ojan karjatila Muhoksella kasvattaa luonnonmukaisesti charolais-lihakarjaa ja lampaita. Tilalla panostetaan eläinten lajityypilliseen elämään: karja elää vapaana laumassa ja laiduntaa viisi kuukautta vuodesta. Lähiruokapäivänä 9.9. klo 12–16 tilalla myydään valmiiksi pakattua lihaa. Arvo-osat eli fileet ja paistit on raakakypsennetty eli mureutettu ennen pakastusta.

Linnunradan tila, Kempele

Linnunradan tilalla kasvatetaan öljyhamppua ja alpakoita. Tilalla on avoimet ovet Lähiruokapäivänä 9.9. klo 16–19. Silloin on mahdollisuus tutustua uteliaisiin alpakoihin, syöttää niitä ja kuulla tarinaa alpakan elämästä ja hoidosta. Pihamaalla liikkuvat myös tilan kanat, kukko ja kissat. Tilamyymälä ja kahvila, Sateen Tupa, on avoinna asiakkaille ja siellä voi kahvitella ja herkutella hamppuisilla leivonnaisilla.

Luonnon Syli, Kärsämäki

Luonnon Syli on tunnelmallinen elämystila Kärsämäellä. Kasvinviljelytilana toimiva paikka tarjoaa mahdollisuuksia virkistymiseen, tapahtumien ja juhlien pitoon. Luonnon Sylin kesäkahvila herkkuineen palvelee Lähiruokapäivänä 9.9. klo 10–15. Tilalla on myynnissä tilalla tuotettuja, Haapaveden Joutennivan vesimyllyllä jauhettuja ohrajauhoja ja ohraryynejä. Pihapiirissä on jännittävä kokoperheen uutuus: Kuituhamppulabyrintti!

Maalaispysäkki Arola, Kuusamo

Idyllisessä Maalaispysäkki Arolassa on hurmaava kesäkahvila, puoti ja kota. Lähiruokapäivänä 9.9. klo 11.00–15.00 tilalla ovat myynnissä tilan omat luonnontuotteiden jatkojalosteet ja vuohenmaitovoiteet sekä muuta paikallista ja lähialueen osaamista. Tarjolla on lisäksi keittolounasta tuoreen leivän kanssa, muurikkalettuja, muita herkkuja ja kotiin viemisiä. Myös kotieläinpihaan on Lähiruokapäivänä avoimet ovet.

Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinat, Siikajoki

Luomu- ja lähituotemarkkinat järjestetään Lähiruokapäivänä 9.9. klo 10.00–14.00 Siikajoella, Ruukissa. Markkinoilla on tarjolla syksyn satoa ja taidokkaita käsitöitä – myös luomua! Paikalla on runsaasti myyjiä. Markkinoilla on lisäksi mukavaa oheisohjelmaa koko perheelle.

Uusitalon maatila, Kalajoki

Uusitalon tilalla myydään perunaa suoraan tilalta. Tilalla on avoimet ovet Lähiruokapäivänä 9.9. klo 9.00–18.00. Pakattua perunaa on 1–15 kg pusseissa tai vaikka omaan astiaan haluamasi määrä.



Aiemmin ilmoitettu Syötävää säilöön -kurssi Vaalassa on peruttu.



Kaikki Lähiruokapäivän tapahtumajärjestäjiksi ilmoittautuneet tilat ja toimijat on listattu Lähiruokapäivän sivuille:

