LähiTapiola Pohjoinen lahjoittaa 100 000 euroa Oulun yliopistolle

LähiTapiola Pohjoinen lahjoittaa 100 000 euroa 60-vuotiaan Oulun yliopiston juhlakeräykseen. Lahjoituksen avulla elämänturvayhtiö haluaa tukea korkeakoulutusta ja osaamista toimialueellaan.

”Asiakkaidemme omistamana keskinäisenä ja paikallisena yhtiönä haluamme lahjoituksen avulla edistää erityisesti Pohjois-Suomen hyvinvointia, työllisyyttä sekä talouskasvua ja samalla koko Suomen kilpailukykyä. Nuoret sukupolvet ovat tulevaisuuden rakentajia. Toivomme, että lahjoituksemme käytetään erityisesti opiskelijoiden uraohjauksen ja hyvinvoinnin tukemiseen”, sanoo LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

Oulun yliopisto on elämänturvayhtiö LähiTapiola Pohjoisen tärkeä yhteistyökumppani osaamisen kehittämisen ja pohjoisen alueen elinvoimaisuuden näkökulmasta sekä käytännössä muun muassa harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden kautta.

”LähiTapiolassa työskentelee lukuisia Oulun yliopistosta valmistuneita osaajia valtakunnallisesti, ja esimerkiksi meillä LähiTapiola Pohjoisessa on rekrytoitu useita opintoihin liittyvän harjoittelun kautta aloittaneita työntekijöitä. Lähes 200 henkeä työllistävällä yhtiöllä tulevaisuuden työntekijöiden tarve on pysyvä, ja myös uusia yhteistyömalleja korkeakoulujen kanssa pohditaan jatkuvasti”, avaa LähiTapiola Pohjoisen henkilöstöpäällikkö Johanna Laitila.

”Tasan 60 vuotta sitten käynnistyi Oulun yliopiston kehitystarina, joka on tehnyt Oulun seudusta Pohjois-Suomen merkittävän kasvun ja hyvinvoinnin keskuksen samalla, kun tutkimuksemme ja innovaatiotoimintamme vaikutukset näkyvät maailmanlaajuisesti. Lahjoitusten avulla pystymme turvaamaan ja vahvistamaan tätä kehitystä. Arvostamme LähiTapiola Pohjoisen kumppanuutta, vastuullisuutta ja tukea korkeakoulutukselle ja nuorille, tulevaisuuden osaajille”, kiittää Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Oulun yliopiston juhlavuoden keräyksen tuotoilla tuetaan opiskelijoiden oppimista ja oppimisympäristöjä sekä nuoria lahjakkaita tutkijoita heidän nousussaan alansa eturiviin. For the Next Generation -keräykseen voivat osallistua yhteisöt ja yksityishenkilöt: lahjoita.oulu.fi

LähiTapiola Pohjoisen vastuullisuustyöhön kuuluvat lahjoitukset ovat osa pohjoissuomalaisten osaamiseen ja koulutukseen tähtäävien lahjoitusten jatkumoa. LähiTapiola Pohjoinen on aiemmin tukenut lahjoituksilla Oulun yliopistoa vuonna 2015 sekä Oulun ammattikorkeakoulua ja Centria-ammattikorkeakoulua vuonna 2018.

LähiTapiola Pohjoinen

Toimitusjohtaja Veli Rajakangas, 050 408 1406, veli.rajakangas@lahitapiola.fi

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Liisa Humalamäki, 040 742 4476, liisa.humalamaki@lahitapiola.fi



Oulun yliopisto

Rehtori Jouko Niinimäki, 0294 48 4071, jouko.niinimaki@oulu.fi

Yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka, 0294 48 4026, sakari.jussi-pekka@oulu.fi

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiola-ryhmän 20 itsenäisestä, 100 % asiakkaidensa omistamasta elämänturvayhtiöstä. Maantieteellisesti Pohjoinen alueyhtiö kattaa suurimman osan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta. Lue lisää: www.lahitapiola.fi

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Vuonna 1959 toimintansa aloittanut 13 000 opiskelijan ja 2900 työntekijän muodostama yhteisö on Suomen monitieteisimpiä ja suurimpia yliopistoja. Oulun yliopistoon kuuluu kahdeksan tiedekuntaa ja monia erikoistuneita tutkimusyksiköitä. Lue lisää: www.oulu.fi