Lahja Lapselle! Helsingin perhehoito etsii uusia perheitä

Helsingin tukiperhetoiminta sekä lastensuojelun perhehoito ja vastaanottoperhetoiminta hakevat uusia perheitä mukaan toimintaansa. Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään Maunulatalossa, maanantaina 11.12. klo 17.30–19.30, Metsäpurontie 4, Helsinki.

Helsingin perhehoidolla on Suomen suurimpana toimijana pitkät perinteet ja paljon monipuolista osaamista. Lapset sijoitetaan aina ensisijaisesti kaupungin omiin sijaisperheisiin.

Lastensuojelun perhehoito

Helsingissä panostetaan vahvasti perhehoidon kehittämiseen.Sijaisperheet valmennetaan ennalta tehtävään, ja kaikki perheet saavat oman sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan, joka tukee ja auttaa heitä.

Monenlaiset perheet voivat toimia sijaisperheenä. Tärkeintä on, että perheillä on aikaa ja halua keskittyä lapsen tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä lapsen läheisten kanssa.

Helsingillä on noin 480 sijaisperhettä, joihin on sijoitettu noin 730 lasta. Suurin osa perheistä asuu Etelä-Suomessa. Vuonna 2016 Helsingissä sijoitettiin 84 lasta. Tällä hetkellä on tarve löytää perheitä kaikenikäisille lapsille ja nuorille.

Vastaanottoperhetoiminta

Vastaanottoperheen tehtäviin kuuluu yhteistyö lasten vanhempien ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Perheellä tulee olla kyky ymmärtää ja tukea lapsia, jotka oireilevat elämäntilanteestaan johtuen monella eri tavalla.

Vastaanottoperheet saavat työnohjausta ja henkilökohtaista tukea. Työ edellyttää toisen vanhemman kotona olemista. Tehtävään järjestetään myös ennakkovalmennus ja siihen liittyy perheselvitys.

Vastaanottoperhetoiminnassa toimii noin 40 perhettä, jotka ottavat vastaan noin 70 lasta. Sijoitusten pituus vaihtelee muutamasta päivästä puoleen vuoteen. Vuonna 2016 vastaanottoperheisiin sijoitettiin 267 lasta.

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoimintaan sopivat vakaissa elämäntilanteissa elävät aikuiset ja perheet. Perheet valmennetaan tehtävään. Lapset viettävät tukiperheissä keskimäärin yhden viikonlopun kuukaudessa.

Helsingissä on tällä hetkellä noin 100 tukiperhettä ja niissä käy noin 150 lasta. Tukiperheiden tarve on jatkuvaa ja useat vanhemmat kokevat sen yhtenä parhaista tukimuodoista.

Infotilaisuus 11. joulukuuta Maunulatalossa

Kaikille avoin infotilaisuus perhehoidosta järjestetään maanantaina 11.12. klo 17.30–19.30 Maunulatalossa, Metsäpurontie 4, Helsinki. Tilaisuudessa perhehoitajat sekä työntekijät kertovat kokemuksistaan.

Tilaisuutta ennen klo 17–17.30 on pientä jouluista tarjottavaa.

Ilmoittautumiset sunnuntaihin 10.12. klo 16 mennessä: https://urly.fi/Q7e

tai lasten.perhehoito@hel.fi tai p. 09 310 46979

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito perhehoidon palvelupäällikkö Alli Uusijärvi, p. 09 3104 6827, lasten.perhehoito@hel.fi

Tukiperhetoiminta p. 09 310 46981, tukiperhe@hel.fi

Vastaanottoperhetoiminta p. 040 1599194.