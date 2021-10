Lahjoittamo vastaa järjestöjen varainhankinnan paineisiin

Lahjoittamo tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa palvelun, jossa kuluttaja voi vertailla erilaisia lahjoituskohteita ja lahjoittaa useaan eri kohteeseen samalla kertaa. Järjestöjen tueksi syntynyt voittoa tavoittelematon Lahjoittamo on onnistunut luomaan uskottavan palvelun, joka on kerännyt järjestökentältä jo innokkaan vastaanoton. Lahjoittamo on muotoiltu palvelua ylläpitävän Goodwill ry:n toimesta ja palvelun toteutuksesta on vastannut Into-Digital. Kyseessä on erittäin onnistunut digihanke, jota on toteutettu kunnianhimoisesti pienin resurssein.

Mukana Lahjoittamossa on jo yli 50 järjestöä muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Naisten linja, Diabetesliitto, Hope ry, Väestöliitto ja A-klinikkasäätiö. Uusia järjestöjä lisätään jatkuvasti palveluun. Palvelu on ilmainen kuluttajille ja järjestöille. Rahoittajana toimii STEA.

Järjestöjen yhteinen ponnistus



Järjestöjen rahoitukset ovat vähentymässä. Järjestöjen tilannetta mutkistaa muun muassa koronan mukanaan tuoma epävarmuus ja Veikkauksen leikkaantuneet tulot. (Järjestöbarometri 2020, SOSTE). Rahoitukseen liittyvä epävarmuus on pakottanut järjestöt pohtimaan tapoja järjestää omaa varainhankintaa. Muuttuneessa tilanteessa uusille innovaatioille on kysyntää ja myös järjestöjen välinen yhteistyö nousee tärkeään rooliin.

- Olemme hyvin innoissamme Lahjoittamosta. Lahjoittamo tarjoaa meille mahdollisuuden oppia ja kerätä kokemuksia suomalaisesta varainhankinnasta. Saamme palvelun kautta paljon tietoa siitä millaiset kohteet vetoavat lahjoittajiin, sekä miten eri lahjoittajaryhmiä kannattaa lähestyä, toteaa Goodwill ry:n puheenjohtaja Tuomo Salovuori.



