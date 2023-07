Lahnalahden alikulkukäytävän uusiminen alkaa Helsingissä

Uudenmaan alueella inventoidaan arvokkaita luontotyyppejä 11.7.2023 08:11:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus inventoi kesän ja syksyn 2023 aikana arvokkaita luontotyyppejä. Inventoinnit kohdistuvat lettosoihin sekä luonnonsuojelulain suojeltuihin luontotyyppeihin. Letot ovat suoluontotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia. Ne ovat myös tärkeä elinympäristö vaateliaalle ja monimuotoiselle lajistolle. Kaikki lettoluontotyypit ovat äärimmäisen uhanalaisia Etelä-Suomessa, jossa jäljellä olevat esiintymät ovat usein pieniä ja laadultaan heikentyneitä. Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla. Lettojen turvaamisella on siksi merkittävät monimuotoisuusvaikutukset. Lettojen inventointihankkeen maastotyöt käynnistyivät Uudellamaalla vuonna 2022. Hankkeessa tehdään maastoinventointeja Uudenmaan tiedossa olevilla ja potentiaalisilla letoilla. Tavoitteena on koota tietoa, joka mahdollistaa lettojen esiintymisen, tilan sekä hoito- ja ennallistamistarpeen arvioinnin maakunnan alueella. Tavoitteena on lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa. Luonn