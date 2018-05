Lahteen avataan Yrityskylä – yhdeksäsluokkalaiset saavat oman oppimisympäristön

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin pedagoginen kokonaisuus Yrityskylä Yläkoulu avataan Lahteen syksyllä 2018. Iskun tiloihin rakennettavassa pelillistetyssä oppimisympäristössä vierailee kolmen vuoden aikana noin 12 000 yhdeksäsluokkalaista Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelta.

Yrityskylä Yläkoulu koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten. Itse pelijärjestelmä on digitaalinen, mutta peli ohjaa oppilaita myös jatkuvaan keskinäiseen vuorovaikutukseen.

– Yrityskylä Yläkoulu on Lahden kaupungille tärkeä hanke ja siihen on kohdistunut jo valmisteluvaiheessa paljon positiivisia odotuksia ja uteliaisuutta. Tuntuu, että kaikki toimijat julkisista organisaatioista yrityksiin liputtavat vahvasti tällaisen tekemisen puolesta, kommentoi Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen.

Oppimisympäristö rakennetaan Iskun tiloihin

Lahden Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset simuloivat digitaalisessa pelissä pääyhteistyökumppani Iskun Kivikko-istuinkalustekokonaisuuden tuottamista ja myymistä kansainvälisille markkinoille. Pelin aikana oppilaat käyvät myyntineuvotteluja ulkomaisten asiakkaiden kanssa ja lainaneuvotteluja pankin kanssa. Pelissä opitaan neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja sekä sisäistetään haastaviakin talouskäsitteitä.

– Me Iskussa uskomme vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin, uusiin ideoihin ja ajatuksiin. Haluamme osaltamme edistää vuoropuhelua ja suomalaisen työelämän kehitystä sekä madaltaa raja-aitoja suomalaisen yrityselämän ja oppilaitosten välillä. Tämä yhteistyö on kokonaisuus, josta voi löytyä täysin uusia innovaatioita ja josta hyötyy tulevaisuudessa koko Suomi, Iskun Learning-asiakasalueen johtaja Elise Tarvainen toteaa.

Lahden Yrityskylä Yläkoulun muita yhteistyökumppaneita ovat Metsä Group, Peikko ja Nordea, joka toimii kaikissa peleissä pankkina.

Yrityskylä Yläkoulu on jatkoa kuudesluokkalaisten Yrityskylälle

Yrityskylä Yläkoulu on jatkoa kuudesluokkalaisten Yrityskylälle, jossa oppilaat pyörittävät pienoisyhteiskuntaa fyysisessä oppimisympäristössä. Lahtelaiset kuudesluokkalaiset vierailevat Lappeenrannassa, jossa Yrityskylä on toiminut vuodesta 2015. Yrityskylä Alakoulun kokonaisuus aloittaa TATin yrittäjyyskasvatuksen oppimispolun, jota jatketaan Yrityskylä Yläkoulun kokonaisuudessa digitaalisia keinoja hyödyntäen.

Yrityskylä toimii Suomessa vuonna 2018 jo kymmenellä paikkakunnalla, Lahti mukaan lukien. Tähän mennessä Yrityskylissä on vuodesta 2010 alkaen vieraillut noin 250 000 suomalaista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista.