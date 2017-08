Lahteen avautuu lokakuussa Suomen kolmas Leos Leikkimaa

10.8.2017 10:36 | Leos Leikkimaa

Pohjolan nopeimmin kasvava sisäleikkipuistoketju Leos Lekland avaa Lahteen uuden leikkimaan. Lokakuussa avautuvan Leos Leikkimaan rakentaminen on parhaillaan käynnissä Renkomäessä osoitteessa Paussi 1. Uusi leikkimaa on todella suuri: siellä 8 000 neliömetriä leikkialaa, seitsemän hienoa synttärihuonetta sekä 300-paikkainen ravintola.

”Lahti on vireä ja kehittyvä kasvukeskus keskellä merkittävää talousaluetta, joten se on luonteva sijaintipaikka seuraavalle leikkimaallemme. Olemme iloisia, että voimme tuoda uudenlaisen kohteen lapsille ja aikuisille Lahden seudulla”, sanoo Joakim Gunler, Leos Leklandin toimitusjohtaja.

Suomen kaksi ensimmäistä Leos Leikkimaata avautuivat viime vuoden lopussa Tampereella ja Kempeleessä. Tulevana syksynä avataan Suomessa kaksi muutakin leikkimaata Lahden lisäksi.

Leos Lekland on perustettu vuonna 2006 Luulajassa, ja se on nopeasti kasvanut markkinajohtajaksi Ruotsissa ja Norjassa. Kahden viime vuoden aikana ketju on Suomen lisäksi laajentunut Tanskaan, jossa on avattu viisi leikkimaata. Tavoitteena on tuplata leikkimaiden määrä seuraavan viiden vuoden aikana.



Tietoa Lahden Leos Leikkimaasta

8000 neliömetriä leikkialaa

300 asiakaspaikan ravintola

Oma alue, ”minimaailma” pienimmille leikkijöille

7 synttärihuonetta

Avautuu lokakuussa 2017

Lisätiedot:

Veera Kiviluoma, toiminnanjohtaja

P. 0400 717 302, veera.kiviluoma@leosleikkimaa.fi

Tietoa Leos Leklandista

Leos Lekland on Pohjoismaiden suurin leikkimaaketju, jolla on 35 leikkimaata: 19 Ruotsissa, yhdeksän Norjassa, viisi Tanskassa ja kaksi Suomessa, Tampereella ja Kempeleessä. Suomessa yritys toimii nimellä Leos Leikkimaa. Kun yritys aloitti toimintansa vuonna 2006, oli perustajien tavoitteena luoda perheille kohtaamispaikka, jossa pääpaino on leikissä ja liikunnassa. Tämä on entistä ajankohtaisempaa nyt, kun muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n raporttien mukaan lapset liikkuvat liian vähän. Yrityksen menestys perustuu vahvaan konseptiin, jossa koko perhe voi leikkiä ja liikkua. Toiminnan pääpaino on turvallisuudessa, siisteydessä ja palveluhenkisyydessä.