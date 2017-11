Lahtelaisen K-marketin asiakas voitti Lotosta lähes 350 000 euroa

Suomen suurin Loton jättipotti jäi jakamatta lauantaina kierroksella 47/2017, kun yhtään täysosumaa ei löytynyt. Ensi kierroksella 48/2017 onkin jaossa entistä suurempi summa, kun seitsemän oikein –tuloksella voi voittaa 14,4 miljoonaa euroa.

Viime kierroksen onnekkain pelaaja oli jättänyt kuponkinsa Lahden Liipolan K-marketissa. Hänen lapultaan löytyi 6+1-tulos, jolla voittaa 348 725,40 euroa.

Voitto on Päijät-Hämeeseen osuneista veikkausvoitoista tämän vuoden toiseksi suurin (tilasto alla).



Suomen kautta aikain suurin yhdelle henkilölle osunut lottovoitto on 13,3 miljoonaa euroa. Se pelattiin Lahdessa kierroksella 15/2014. Eurojackpotissa suurin yksittäisen suomalaispelaajan voitto on espoolaiselle veikkaus.fin asiakkaalle kierroksella 37/2014 osunut 61,2 miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeen suurimmat yksittäiset veikkausvoitot vuonna 2017:

1. 731 856 euroa (Eurojackpot, 19/2017)

2. 348 725 euroa (Lotto, 47/2017)

3. 297 297 euroa (Vikinglotto, 13/2017)

4. 214 228 euroa (Lotto, 27/2017)

5. 200 017 euroa (Vakio, 35/2017)



Suurimmat yhdelle henkilölle menneet lottovoitot:

1. 13,3 milj. euroa: Lahti, kierros 15/2014

2. 12,8 milj. euroa: Helsinki, kierros 36/2013

3. 12,2 milj. euroa: Helsinki, kierros 43/2012

4. 9 milj. euroa: Tuusula, kierros 1/2017

5. 8 milj. euroa: Forssa, kierros 20/2011

8 miljoonaa euroa: Tampere, kierros 11/2016

8 miljoonaa euroa: Vihti, kierros 21/2016