Lahti aikalaskujen toiseksi nopein Japanissa – yhteensä 11 suomalaista mukana lauantain finaaleissa

Alamäkiluistelukausi potkaistiin virallisesti käyntiin tänään Japanin Yokohamassa Red Bull Crashed Ice -osakilpailun aikalaskukierroksilla sekä nuorten osakilpailulla. Kaksinkertainen nuorten maailmanmestari Mirko Lahti lunasti häneen kohdistuvat odotukset heti ensimmäinen mahdollisuuden tullen sijoittumalla aikalaskuissa toiseksi. Nuorten osakilpailussa Joni Saarinen jäi hiuksen hienosti palkintopallin ulkopuolelle.

Mirko Lahden tavoite alkavaan alamäkiluistelukauteen on selkeä: nuorten MM-sarjaa kaksi edellistä kautta dominoinut laskija tähtää nyt podiumille jokaisessa miesten sarjan kilpailussa. Viime kaudella nuori mies pääsi jo lähelle kärkisijoja myös kokeneempien kilpavelijien joukossa ja Lahden vauhdikas aikalasku kauden avauskisassa Japanissa todistkini, että tällä kaudella hänellä on kaikki mahdollisuudet kamppailla jopa osakilpailuvoitosta.

Suomalainen laski maaliin ajalla 36.07 ja oli näin ollen ainoastaan 0.11 sekuntia hitaampi kuin aikalaskujen ykkönen, yhdysvaltain Cameron Naasz. Alamäkiluistelun kaksinkertainen maailmanmestari suoriutui radasta ajassa 35.96. Kolmanneksi nopeimman ajan 36.18 kellotti kokenut Marco Dallago Itävallasta. Vuoden 2014 maailmanmestari tuleekin takuulla tarjoamaan kärkikaksikolle lauantaina käytävässä finaalissa kovan vastuksen.

Aikalaskukierrokselta huomiseen miesten sarjan finaalin selvitti tiensä 32 nopeinta laskijaa. Tähän joukkoon mahtuu yhteensä kuusi suomalaista: Mirko Lahti (2.), Markus Juola (14.), Paavo Klintrup (15.), Jere Lehto (16.), Joni Saarinen (22.) ja Antti Tolvanen (25.). Myöhemmin perjantai-iltana lasketusta karsintakilpailusta huomiseen finaaliin suomalaisista mukaan itseensä taistelivat lisäksi Joonas Kautto, Jesse Sauren, Janne-Petteri Mynttinen ja Petri Kääriäinen.

Nuorten sarjassa aikalaskuissa nopeinta vauhtia piti Yhdysvaltain Johanny Velasquez ajalla 37.43. Hienosti aikalaskukierroksen toiseksi sijoittuneen Joni Saarinen lisäksi nuorten aikalaskuissa nähtiin suomalaislaskijoista Leevi Nakari sekä Eetu Lylykangas. Nakari oli aikalaskujen neljäs ja Lylykankaan vauhti riitti 15. sijalle.

Nuorten kilpailu laskettiin vielä myöhemmin perjantai-iltana paikallista aikaa. Pisimmän korren kilpailussa vei Velasquez, jolle seuraa podiumilla teki ranskalaiskaksikko Theo Richalet-Chauder (2.) ja Léo Kelekis (3.). Finaaliin selvinnyt Saarinen jäi niukasti palkintopallin ulkopuolelle epäonnisten sattumusten summana: Kaaduttuaan radan keskivaiheille Saarinen onnistui nousemaan mukaan pronssikamppailuun Kelekisin kanssa, ja lopulta kaksikko taisteli kolmannesta sijasta aina maalisuoralle saakka. Tiukan väännön seurauksena molemmat urheilijat kaatuivat juuri ennen maaliviivaa ja liukuivat viivan yli jään pinnassa. Lopulta kolmassija tuomittiin ranskalaiselle.

Myös naiset laskivat omat aikalaskunsa perjantai-iltapäivänä. Alun pitäen suomalaisurheilijoita oli määrä nähdä mukana kaksi, sillä siskokset Marjut ja Miisa Klemola olivat mukana Japanin kisamatkalla. Miisa ei kuitenkaan lopulta startannut aikalaskukierrokselle, mutta Marjut sijoittui 16. sijalle ajalla 58.29, selvittäen näin tiensä huomiseen finaaliin.

Naisten aikalaskujen kärkikolmikosta löytyi tuttuja nimiä, sillä nopeinta vauhtia piti hallitseva maailmanmestari Amanda Trunzo, joka pysäytti kellon aikaan 41.26. Kaksinkertainen maailmanmestari, kanadan Jacqueline Legere, oli kilpasiskoaan vain 0.12 sekuntia hitaampi. Kolmanneksi nopein oli itävaltalainen Veronika Windisch. Aikalaskukierroksen kärkikaksikko tuli viime kaudella tutuksi kovista keskinäisistä kamppailuista, joten huomisessa kisassa tullaan varmasti näkemään jälleen tasaväkinen vääntö, jossa molemmat havittelevat ensimmäistä kiinnitystä alamäkiluistelun maailmanmestaruuteen.

Yokohaman Red Bull Crashed Ice -osakilpailun voit katsoa suorana lauantaina 8. Joulukuuta kello 12 Yle Areenasta.

Miesten aikalaskut

1. NAASZ Cameron USA 35.96 -0.11

2. LAHTI Mirko FIN 36.07 +0.11

3. DALLAGO Marco AUT 36.18 +0.22

4. URBAN Michael CZE 36.57 +0.61

5. CROXALL Scott CAN 36.59 +0.63

6. DALLAGO Luca AUT 36.90 +0.94

7. DE PAOLI Jim SUI 37.03 +1.07

8. SCHMITT Pacome FRA 37.15 +1.19

9. COX Steven CAN 37.15 +1.19

10. MERTZ Tommy USA 37.18 +1.22

Naisten aikalaskut

1. TRUNZO Amanda USA 41.26 -0.12

2. LEGERE Jacqueline CAN 41.38 +0.12

3. WINDISCH Veronika AUT 42.67 +1.41

4. PLANTE Maxie CAN 43.17 +1.91

5. MORAND Anais SUI 43.26 +2.00

6. YAMAMOTO Junko JPN 43.45 +2.19

7. CONDROYER Amandine FRA 44.04 +2.78

8. TOPOLNISKY Elaine CAN 44.11 +2.85

9. KAJAH Tamara CAN 44.20 +2.94

10. TREPANIER Myriam CAN 44.80 +3.54

Nuorten aikalaskut

1. VELASQUEZ Johanny USA 37.43 -0.38

2. SAARINEN Joni FIN 37.81 +0.38

3. YAMAUCHI Toma JPN 38.89 +1.46

4. NAKARI Leevi FIN 39.21 +1.78

5. DUFOUR Valentin SUI 39.64 +2.21

6. DIAMOND-BURCHUK Skyler CAN 40.01 +2.58

7. TUTARIKOV Egor RUS 40.15 +2.72

8. HUBBELL Justin USA 40.40 +2.97

9. CARVALHEIRO Filipe SUI 40.74 +3.31

10. SCHAFFER Eli USA 40.98 +3.55

Nuorten osakilpailun finaali

1. VELASQUEZ Johanny

2. RICHALET-CHAUDER Theo

3. KELEKIS Léo

4. SAARINEN Joni

