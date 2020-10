Lahti suunnittelee ateriapalvelujen laadun heikentämistä ja työehtojen polkemista

Lahti suunnittelee ateriapalveluidensa kilpailuttamista. JHL:n mielestä suunnitelmien ainoana tarkoituksena on lyhytnäköisesti etsiä säästöjä joko työehdoista, palveluiden laadusta tai molemmista.

Lahden kaupunginhallitus esittää 5.10. kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että kaupungin ateriapalvelut kilpailutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) kanssa. Kilpailutuksen yhteydessä ehdotetaan, että Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkeet myydään. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut -yhtiön omistavat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.



Osakkeiden myynnissä ja kilpailuttamisessa vaarana on, että Lahden kaupungin mahdollisuus vaikuttaa palveluihin heikkenee. Ei ole mitään takeita siitä, että kaupungin suunnittelemilla tempuilla saadaan säästöjä aikaiseksi, vaan kustannukset vain entisestään nousevat. Yritykset tekevät täsmälleen vain ne työt, joista kunta ja yritys sopivat. Lisätyön ostaminen on kallista ja vaatii aikaa vieviä neuvotteluita.

Suunnitelmat koskevat noin 350 työntekijää.



- Lahden päättäjien on nyt syytä tarkoin pohtia, mitä ovat tekemässä? Ollaanko nyt hakemassa säästöjä matalapalkkaisten työntekijöiden palkoista ja työehdoista? Vai palveluiden laadusta? Kenen tarpeisiin kilpailuttamista ja osakkeiden myyntiä oikein on suunniteltu? JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kysyy.



Ateriapalveluissa työskentelevien peruspalkka on noin 1800 euroa kuukaudessa. Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen toimitusjohtaja on julkisuudessa kertonut, että raaka-aineiden osuus heidän valmistamansa ruoan hinnasta on tällä hetkellä alle euron per annos.



- Halvempi hinta ateriapalveluissa tarkoittaa käytännössä joko työehtojen tai laadun kurjistamista. Millaista ruokaa Lahden päättäjät haluavat kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, monitoimitaloissa ja henkilöstöravintoloissa tarjota? Kuinka moni päättäjistä syö itse alle euron maksavaa ruokaa, Niemi-Laine huomauttaa.



- Lahden kaupunginhallitus ei välittänyt työntekijöistä eikä palveluiden laadusta. Onneksi kaupunginvaltuustolla on vielä mahdollisuus korjata tämä päätön tilanne ja estää lyhytnäköiset kurjistamissuunnitelmat. Säästöjä voidaan löytää kehittämällä työtä yhdessä työntekijöiden kanssa, Niemi-Laine sanoo.



Lahti on vienyt prosessia läpi nopeutetulla aikataululla. JHL ihmettelee miksi aikataulu on näin tiukka, koska sille ei ole mitään ulkoista pakkoa. Onko kyse vain siitä, että poliitikot ja henkilöstö eivät ehtisi reagoida ja perehtyä asiaan ennen päätöksiä.



Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on tehnyt osaltaan ateriapalveluiden kilpailuttamispäätöksen kesäkuussa 2020 salaisena päätöksenä.



- PHHYKY liikkuu vaarallisilla ja mahdollisesti jopa laittomilla vesillä. Päätöksen liitteitä voidaan julkisuuslain perusteella määrätä salaiseksi, mutta varsinaista päätöstä kilpailuttamisesta ei voi salata. Mitkä mahtavat olla hyvinvointikuntayhtymän päättäjien todelliset motiivit, Niemi-Laine kysyy.



Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772