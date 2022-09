Laitamme paremmaksi: Kaavin ja Juankosken S-marketit uudistuvat asiakastoiveiden mukaisesti

S-marketeissa kautta maan on käynnissä laaja konseptimuutos, jossa myymälät viritetään huippuvireeseen esillepanon ja valikoimien kautta. Trendit ja sesongit tuodaan aiempaa vahvemmin esille.

Osuvaa valikoimaa toiveiden mukaan

Tuotevalikoimassa on otettu huomioon alueen asiakasomistajien valikoimatoiveet ja näin uudistuvat myymälät tarjoavat entistä osuvamman päivittäistavaravalikoiman. Uutena myymälöihin tulee asiakkaiden toivoma paistopiste ja pikakassa sujuvoittamaan asiakasomistajan palvelua.

Sekä Kaavilla että Juankoskella tulee olemaan aiempaa herkullisempi hedelmä- ja vihannesosasto. Panimotuotteisiin tehdään niin ikään laajennusta, ja valikoimissa on nyt runsaasti myös paljon toivottuja pienpanimotuotteita. Molemmissa marketeissa täysin uusi paistopiste tuo lisää vaihtoehtoja leipävalikoimiin.

- Rakennettava myymälä parantaa paikkakuntien päivittäistavarakaupan palveluja nykyaikaisen myymälän, laajemman valikoiman ja näiden uusien palveluiden myötä. Uudistus helpottaa ja nopeuttaa asioimista sekä parantaa asiakaspalvelun nopeutta myös käyttöön otettavien itsepalvelukassojen ansiosta. Lisäksi panostamme nopeaan syömiseen take away -palveluiden lisäämisellä. Osuuskaupalle on tärkeää kehittää paikallisten ihmisten omistaman kaupan palveluja, kertoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen

Energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi myymälä

- Uusitut myymälät ovat valmistuttuaan energia- ja ympäristötehokas nykyaikainen ruokakauppa, jossa ostamisen helppouteen on kiinnitetty paljon huomiota. Hiilidioksidi-kylmälaitokset, ovelliset kylmäkalusteet, ja ledivalaistukset ovat esimerkkejä ympäristöystävällisistä ratkaisuista, joihin myymäläuudistuksessa tehdään, kuvailee Ruotsalainen.

Myymälän kokonaisenergiansäästö verrattuna entiseen S-marketiin on noin 20 prosenttia. Myymälän jätteiden kierrätystä helpotetaan ja tehostetaan edelleen. Taustatiloja laajennetaan uudistuksen myötä ja tilojen toiminnallisuutta parannetaan.

Nykyaikaisempi ilme

Uudistamisen myötä Kaavin ja Juankosken ihmiset saavat uuden ilmeen mukaisen, raikkaan skandinaavisen oman kaupan.

- Myymälöiden ilme tulee olemaan avara ja nykyaikainen. Uudessa myymälässä raikas yleisilme ja uudistettu värimaailma. Uusi värimaailma noudattelee hillittyä linjaa, toteaa Jouni.

S-marketien konseptiuudistus

S-marketeissa kautta maan on käynnissä laaja konseptimuutos, jossa myymälät viritetään huippuvireeseen esillepanon ja valikoimien kautta. Hedelmä- ja vihannesosastot, leipomotuotteet ja panimojuomat nousevat nykyistä merkittävämpään rooliin. Myymälämiljööt muuttuvat väljemmiksi, valoisammiksi ja modernimmaksi. Uuden S-market-konseptin mukaisesti myymälöiden värimaailmat muuttuivat hillityn raikkaiksi ja samalla valikoimat päivitettiin vastaamaan entistä paremmin paikallista kysyntää sekä asiakkaiden toiveita.