Laitonta koirakauppaa ja sen riskejä on kitkettävä Euroopassa

Euroopan unionin on suitsittava uusilla keinoilla laitonta koirakauppaa ja sen riskejä myös ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, Suomen Kennelliitto korostaa eurovaalitavoitteissaan. Lisäksi Kennelliitto peräänkuuluttaa sääntelyä koirien myyntiin verkkokauppa-alustoilla, koirien hyvinvoinnin valvonnan edellytysten vahvistamista sekä antibioottiresistenssin ja tarttuvien tautien torjunnan tehostamista.

Pentutehtailu ja koirien salakuljetus ovat tuottoisaa rajat ylittävää rikollisuutta, jolla aiheutetaan eläinten hyvinvoinnin vakavien laiminlyöntien lisäksi riskejä ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Lisäksi laiton koirakauppa haittaa Euroopan unionin sisämarkkinoiden toimintaa ja kuluttajansuojan toteutumista.

– Pentutehtailusta ja koirien salakuljetuksesta puhutaan Euroopan unionissa paljon, mutta komissiolle esitetyistä lukuisista vaatimuksista huolimatta konkreettisia toimia niiden kitkemiseksi on nähty kovin vähän. Suomi aloittaa heinäkuussa Euroopan unionin puheenjohtajana, joten suomalaisten tulisi olla etulinjassa ryhtymässä sanoista tekoihin myös tässä asiassa, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Koirien myyntiä verkossa on säänneltävä

Yhtenä keinona laittoman ja epämääräisen koirakaupan suitsimiseen Kennelliitto esittää, että koirien myyntiä verkkokauppa-alustoilla tulisi säännellä. Vähimmäisvaatimuksina koirien myyjiltä tulisi vaatia vahvaa tunnistautumista ja verkkokauppa-alustoilla tulisi olla selvät standardit koirien myynnin itsesäätelylle.

– Koiran hankinnan tulisi aina olla pitkän ja huolellisen harkinnan tulos, mutta verkosta koiran voi ostaa hetken mielijohteesta. Silloin alkuperältään, terveydentilaltaan ja käyttäytymiseltään tuntemattomia koiria voi päätyä ihmisille, jotka eivät kykene huolehtimaan niistä koiran koko elinikää tai joiden taidot eivät riitä kouluttamaan koirasta yhteiskuntakelpoista, Lehkonen huomauttaa.

Tärkeä keino vastuullisen koirakaupan tukemisessa on lisäksi koirien tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin edistäminen. Tällä hetkellä lähes kaikissa EU-maissa on säädetty koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Suomi on vielä poikkeus.

– Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt koirien lakisääteisen tunnistusmerkinnän ja rekisterin käyttöönottoa Suomessa ja lainsäädäntötyön on määrä alkaa tänä vuonna. Nyt neuvoteltavan hallituksen on erittäin tärkeää toteuttaa laajasti kannatettu muutos mahdollisimman pian, Lehkonen korostaa.

Lisäksi tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin käytännöt eivät ole yhteneväisiä EU:n jäsenmaissa.

Koiriin liittyvää kuluttajansuojalainsäädäntöä on parannettava

Suomen eläinsuojelulain uudistuksen siirryttyä tulevalle hallituskaudelle Kennelliitto haluaa myös eurovaalien yhteydessä herättää laajempaa keskustelua lemmikkien asemasta. Euroopan unionin kuluttajansuojalainsäädännön vuoksi koira on esimerkiksi Suomessa rinnastettu laissa esineeseen.

Euroopan parlamentti kuitenkin hyväksyi maaliskuussa uuden tavarakauppadirektiivin, joka jättää jäsenmaille mahdollisuuden sulkea elävien eläinten kauppa pois direktiivin soveltamisalasta.

– Nykyinen kuluttajalainsäädäntö ei huomioi sitä, että koira on koko elämänsä ajan muuttuva elävä olento. Uusi tavarakauppadirektiivi avaa mahdollisuuden kehittää sekä koiran, kasvattajan että ostajan kannalta tarkoituksenmukaisempaa lainsäädäntöä.

Terveysuhkien torjunta vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä

Tunnistusmerkintä ja koiran omistajan rekisteröinti mahdollistavat koiran alkuperän jäljittämisen ja tukevat myös antibioottiresistenssin ja tarttuvien tautien torjuntaa. Antibioottiresistenssin ja tartuntatautien torjumisessa tarvitaan yksittäisten keinojen lisäksi laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Kennelliitto pitää erittäin tärkeänä, että Euroopan unionissa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota seuraeläinten antibioottiresistenssiin.

– Euroopan unionin päätöksenteko tuntuu monista etäiseltä. Sillä voidaan kuitenkin vaikuttaa laajasti myös koirien terveyteen ja hyvinvointiin. Eduskuntavaalien tavoin kannustamme kaikkia koiranomistajia selvittämään äänestyspäätöstä tehdessään, onko ehdokas huomioinut koirien hyvinvointiin liittyviä asioita.

Suomen Kennelliiton teesit europarlamenttivaalien alla: