Lajirikkaiden perinnebiotooppien nykytila kartoitetaan (Pohjalaismaakunnat)

Nuläget för de artrika vårdbiotoperna kartläggs (landskapen i Österbotten) 7.6.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

Under sommaren 2021 kommer NTM-centralen i Södra Österbotten att fortsätta de riksomfattande inventeringarna av vårdbiotoper som påbörjats under tidigare år. Vårdbiotoper innefattar olika typer av ängar, hagmarker och skogsbeten som formats av traditionella jordbruksmetoder som bete och slåtter. Vårdbiotoper har en stor biologisk mångfald men till en följd av igenväxning är naturtyperna som förekommer på vårdbiotoper idag starkt hotade. Syftet med inventeringarna är att uppdatera informationen om vårdbiotoperna i vårt land. Inventeringarna kommer under sommaren att koncentreras till områden i Södra Österbotten men även områden i Mellersta Österbotten och längs Österbottens kustremsa kommer att ingå i inventeringarna.