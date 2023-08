Laki raskauden keskeyttämisestä muuttuu

Keskeisin muutos laissa on se, että 12. raskausviikkoon asti raskaudenkeskeytykseen riittää raskaana olevan oma pyyntö. Muutoksen myötä raskaudenkeskeytykseen ei tarvita enää kahden lääkärin lausuntoa. Lakimuutos on lähtöisin Oma Tahto 2020 –kansalaisaloitteesta.

Pelkkä oman tahdon riittäminen sujuvoittaa ja nykyaikaistaa raskaudenkeskeytysten hoitoketjua. Lakimuutoksen myötä raskaudenkeskeytyksen hoitoprosessia on mahdollista kehittää mm. digitaalisia ratkaisuja huomioimalla.

Lain hengen mukaisesti ehkäisyneuvonta on iso osa kokonaisuutta. Monipuoliset raskauden ehkäisypalvelut ja alle 25-vuotiaiden maksuton raskauden ehkäisy Pirkanmaalla vähentävät keskeytysten määrää. Myös psykososiaalinen tuki on huomioitava ja se on nykyisellään kirjattu lakiin. Psykososiaalisen tuen tarve arvioidaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Raskaudenkeskeytykset ovat Pirkanmaalla vähentyneet vuodesta 2021 vuoteen 2022. Raskaudenkeskeytysluvut olivat vuonna 2022 Pirkanmaan hyvinvointialueella koko maan pienimmät 15–49-vuotiailla.

Raskauden keskeytystä varten voi olla yhteydessä omaan terveydenhuollon toimipisteeseen, esimerkiksi opiskeluterveydenhuoltoon, asuinpaikan sote-asemalle tai nuoriso- tai ehkäisyneuvolaan.

Lisätietoa:

Laura Kotaniemi-Talonen, laura.kotaniemi-talonen@pirha.fi

Riikka Niemi,riikka.niemi@pirha.fi (4.9.2023 alkaen)

Tuire Sannisto, tuire.sannisto@pirha.fi