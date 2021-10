Lakimiesliiton K.J. Ståhlberg -mitali Jaakko Jonkalle

Oikeus kuuluu kaikille – Lakimiesliitto vaatii puolueita muistamaan budjettiriihessä oikeudenhoidon tarpeet 7.9.2021 10:30:21 EEST | Tiedote

Lakimiesliitto on huolestunut siitä, miten oikeudenhoidon tarpeet huomioidaan tänään alkavassa budjettiriihessä. Valtiovarainministeriö on esittänyt heikennyksiä oikeusministeriön esittämiin määrärahoihin ensi vuodelle. Lakimiesliiton mukaan oikeudenhoidossa on pitkään sinnitelty riittämättömällä rahoituksella. Tämä on tehty ennen kaikkea oikeudenhoidon tehtävissä toimivien henkilöiden jaksamisen kustannuksella.