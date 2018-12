Lakimuutos laajentaa työttömän opiskelumahdollisuuksia

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä 25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Samalla aktiivimalliin tulee toivottuja lisäyksiä. Lain oli tarkoitus tulla voimaan jo 1.8.2018. Asia on nyt edennyt, ja laki on tulossa voimaan vuoden vaihteessa.

Lähtökohtaisesti opiskelu estää työttömyysetuuden maksamisen. Tähän on olemassa poikkeuksia ja hallituksen tavoitteena on ollut laajentaa näitä mahdollisuuksia, jotta työttömät voisivat joustavammin parantaa työllistymisen edellytyksiään opiskelemalla. Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen myötä 25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla on jatkossa paremmat mahdollisuudet opiskella menettämättä työttömyysetuuksiaan. -Työttömyysetuudella tuettuna on aiemminkin voinut opiskella, mutta se on edellyttänyt työvoimaviranomaisen arviota työnhakijan koulutustarpeesta sekä opintojen tukemisen tarkoituksenmukaisuudesta. Jatkossa tätä ei enää tarvita, jos opintojen kesto ei ylitä kuutta kuukautta, kertoo Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund. -Lakimuutos on erittäin tervetullut. Se pitää sisällään toivottua uudistusta siihen suuntaan, että työttömyysetuutta voi jatkossa käyttää väljemmin työllistymisensä edistämiseen, Eklund kiittelee. Myös aktiivimalli on otettu huomioon Vuoden alussa voimaan tullut aktiivimalli alentaa työttömyysetuuksia, jos hakija ei ole tarkastelujaksolla ollut riittävällä tavalla aktiivinen. Aktiivimallin edellytykset voi täyttää esimerkiksi osa-aikatyöllä mutta ei opiskelulla. Eduskunnan hyväksymä lakimuutos korjaa tämän epäkohdan. Jatkossa aktiivimallin edellytykset voi täyttää myös lyhytkestoisella ja sivutoimisella opiskelulla. Lisäksi tietyissä tilanteissa päätoiminen opiskelu nollaa aktiivisuuden tarkastelujakson ja palauttaa mahdollisesti jo alennetun etuuden täysimääräiseksi. -Nämä ovat toivottuja uudistuksia. Vuoden mittaan moni asiakkaamme on ihmetellyt, miksi työllistymistä tukeva opiskelu on jäänyt aktiivimallin ulkopuolelle. Muutokset tekevät kokonaisuudesta entistä monimutkaisemman, mutta aktiivimalliin tulevat laajennukset ovat joka tapauksessa hyviä ja tukevat varmasti työllistymistä, toteaa Eklund.

