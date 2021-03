Lakimuutos pakollisista terveystarkastuksista astunut voimaan – aluehallintovirastojen toimivalta selkeämmäksi

Tartuntatautilain pykälää 16 koskeva lakimuutos on astunut voimaan 29.3.2021. Muutos täsmentää aluehallintovirastojen mahdollisuutta tehdä ns. massapäätöksiä terveystarkastukseen osallistumisesta. Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuutta ylläpidetään usean viranomaisen hyvällä yhteistyöllä.

Tartuntalain muutos, jolla selkeytetään muun muassa pykälää 16, on astunut voimaan 29.3.2021. Pykälässä 16 säädetään pakollisista terveystarkastuksista, joihin voi sisältyä esimerkiksi koronatesti.

Muutos pykälään 16 selkeyttää aluehallintovirastojen mahdollisuutta yhdellä päätöksellä määrätä useita henkilöitä terveystarkastukseen eli mahdollisuutta tehdä ns. massapäätös. Lain muutos on tervetullut. Lainsäädännön täsmällisyys on tärkeää, kun rajoitustoimista päätetään. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme noudattaa tarkoin lakia ja kunnioittaa kaikkien suomalaisten perusoikeuksia.

Tervetullut muutos on myös se, että jatkossa kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä yksittäistä henkilöä koskevan määräyksen pakollisesta terveystarkastuksesta. Aiemmin yksilöllisen määräyksen pystyi tekemään vain aluehallintovirasto, mutta käytännössä kunnan tartuntataudeista vastaavan tahon pyynnöstä. Kunnat vastaavat terveystarkastusten järjestämisestä. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain pykälän 15 pohjalta määrätä kuntia järjestämään terveystarkastuksia.

Alueelliset olosuhteet ohjaavat aluehallintovirastojen päätöksentekoa

Alueelliset olosuhteet ovat maassamme erilaiset, mikä näkyy myös epidemiatilanteessa. Tämä huomioidaan koronarajoituspäätöksissä. Esimerkiksi määräykset sulkea tiloja tai määräykset osallistua terveystarkastukseen tehdään vain silloin, kun se tautitilanteen näkökulmasta on välttämätöntä. Monet kunnat ovat saaneet vapaaehtoisin testauksin liki jokaisen maahantulijan testattua. Kuntien tartuntatautilääkärit ovat yksilöllisen arvion perusteella määränneet kieltäytyjiä pakolliseen karanteeniin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti mm. lapset ja rahtiliikenteen kuljettajat ovat vapautettuja pakollisista terveystarkastuksista.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella ns. massapäätöksen tekeminen pakollisesta terveystarkastuksesta ei vielä ole ollut välttämätöntä, mutta tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja päätös voidaan tehdä pikaisestikin. Aluehallintovirasto on tähän mennessä tehnyt kaksi yksilöpäätöstä henkilöille, jotka kieltäytyivät osallistumasta terveystarkastukseen. Siun soten alueella terveystarkastukset ja koronatestaukset toimivat hyvin. Jokainen henkilöliikenteen maahantulija testataan. Testauksista kieltäytyville yksittäisille henkilöille on asetettu pakollisia karanteeneja. Joensuun ja Kuopion lentokentille ei alkuvuodesta ole tullut kuin yksittäisiä kansanvälisiä lentoja.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella on maan vilkkainta maahantuloa. Jo maaliskuun alussa – ennen kuin aluehallintovirasto 17.3.2021 teki ns. massapäätöksen pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta – Helsingin satamiin saapuneilla maahantulijoilla oli ennakkotodistus negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta korontaudista jo ennen laivaan nousemista. Satamissa oli kuitenkin mahdollisuus terveystarkastukseen. Myös suurimmalla osalla Helsinki-Vantaan lentokentän kautta saapuvilla matkustajilla oli ennakkotodistus tai he osallistuivat testiin vapaaehtoisesti. Ennen aluehallintoviraston päätöstä lentokentällä prosentti matkustajista kieltäytyi vapaaehtoisesta terveystarkastuksesta. Päätöksen voimaantulon jälkeen lentoasemalla on ollut vain yksittäisiä terveystarkastuksesta kieltäytyjiä. Myös Vaalimaan rajanylityspaikalla monella on ollut ennakkotestitodistusten tai he ovat vapaaehtoisesti osallistuneet testiin. Terveystarkastuksesta kieltäytyneitä oli maaliskuun alussa noin kaksi prosenttia. Aluehallintoviraston antaman päätöksen jälkeen kukaan ei ole Vaalimaalla kieltäytynyt terveystarkastuksesta. Nuijamaan rajanylityspaikalla maaliskuun alussa terveystarkastuksesta kieltäytyi kolme prosenttia maahantulijoista ja 17.3. jälkeen kaksi prosenttia – on huomioitava, että Etelä-Karjalassa ei maaliskuussa ollut voimassa ns. massapäätöstä pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta. Nuijamaalla terveystarkastuksesta kieltäytyneiden henkilöiden yhteystiedot on kerätty rajalla ja toimitettu näiden kotikuntiin. Kunnan edustajat ovat ottaneet yhteyttä heihin ja ohjanneet terveystarkastukseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella on rajanylitysliikennettä eniten Turun lentokentällä ja satamassa. Kansainvälinen lentoliikenne on vähäistä. Kaikki ilman negatiivista koronatestaustulosta saapuneet ovat maaliskuun seurannassa osallistuneet vapaaehtoiseen koronatestaukseen. Turun satamassa Ruotsista saapuva liikennemäärä on vain neljä prosenttia normaalista. Seurantaviikonlopun aikana (5.-8.3.) Ruotsista saapuneista 210 henkilöstä kolme kieltäytyi testistä. Myös Naantalin satamaan tulee matkustajia maan rajojen ulkopuolelta. Esimerkiksi viikolla 10 Naantaliin saapuneesta 54 matkustajasta 52:lla oli esittää negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta koronavirusinfektiosta.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella rajanylityspaikat ovat Kortesalmella Kuusamossa ja Vartiuksessa Kainuussa. Oulun lentokentällä ulkomaan liikennettä ei tällä hetkellä ole. Myös Kortesalmen rajanylityspaikalla liikenne on vähäistä. Vartiuksessa liikennettä on ollut enemmän: maaliskuun aikana siellä on testattu liki 1000 henkilöä, ja testitodistuksen on esittänyt noin 240 henkilöä. Vain hyvin harva on kieltäytynyt vapaaehtoisesta testistä. Vartiuksessa terveystarkastukseen on ohjattu myös rekkakuskeja.

Lapin aluehallintoviraston alueella rajakunnat on määräyksellä velvoitettu järjestämään maahantulijoille terveystarkastus, ja tämä on ollut riittävä toimenpide. Epidemiatilanne on rauhallinen sekä Lapin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Rajaliikenne on ollut huomattavasti hiljaisempaa kaikilla Lapin rajanylityspaikoilla. Testatuista rajanylittäjistä vain alle 0,1 prosentilla todetaan koronavirustartunta. Testauksesta kieltäytyy vain harva maahantulija.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella maahantulijoita on tällä hetkellä vähän, ja heistä hyvin harva on kieltäytynyt terveystarkastuksesta. Ulkomailta peräisin olevien tartuntojen määrät ovat alueella olleet vähäiset. Suoraan ulkomailta saapuvia maahantulijoita on ollut käytännössä vain Tampere-Pirkkalan lentokentällä (45 matkustajaa ajalla 1.3.-25.3.) ja Vaasan satamassa (esimerkiksi viikon 10 aikana 96 matkustajaa). Pohjanlahden rahtiliikennesatamissa Tulli on tehnyt yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten kanssa rahtialusten miehistöön liittyvissä kysymyksissä. Aluehallintovirasto on antanut määräyksen, että alueen rajanylityspisteillä terveystarkastukseen osallistuminen on jatkossa pakollista maahantulijoille.

Terveysturvallisuus rajoilla on iso kokonaisuus

Maahantulijoiden määrä on laskenut hallituksen, naapurimaiden sekä liikenneyhtiöiden tekemien päätösten johdosta. Tässä tilanteessa kaikkien maahan saapuvien ohjaaminen koronatestiin on kunnille käytännössäkin mahdollista. Kun matkustajavolyymit alkavat taas nousta, on erityisen tärkeää, että terveysturvallisuuden tehtäviin rajanylityspaikoille varataan riittävästi resursseja. Myös karanteenissa olevien ohjaus ja yhteydenpito heihin sekä tartunnanjäljitys vaativat paljon kuntien resursseja.

Rajaturvallisuustoimet ovat kokonaisuus, jossa pakollisten terveystarkastusten tekeminen ns. massapäätöksinä on vain pieni osa. Rajanylityspaikoilla monet viranomaiset, lentoyhtiöt ja varustamot tekevät yhdessä töitä terveysturvallisuuden lisäämiseksi.

