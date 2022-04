Lakivaliokunnan sd-edustajat: Kannabikselle ei erivapauksia rikoslainsäädännössä

Lakivaliokunta on saanut mietinnön valmiiksi kansalaisaloitteesta, joka käsitteli rangaistavuuden poistamista kannabiksen käytöstä, pienen määrän hallussapidosta ja enintään neljän kannabiskasvin kasvattamisesta omaan käyttöön. Lakivaliokunta päätyi kannattamaan kansalaisaloitteen hylkäämistä. Mietintöön jätettiin yksi vastalause.

Kansalaisaloitteen hylkäämiselle oli useita syitä. Kannabiksen käytön vaikutukset osuvat erityisesti nuoriin, mutta myös aikuisten terveydelle käyttö voi olla haitallista. Valiokunnan kuulemisissa arvioitiin, että nuoret saattaisivat pitää rangaistavuuden poistamista merkkinä käytön harmittomuudesta.

Järjestäytyneeseen rikollisuuden toimintaan aloitteessa ehdotetulla kannabiskasvien omaan käyttöön kasvattamisella ei todennäköisesti olisi vaikutusta. On arvioitu, että kasvattamisen sijaan kannabista hankittaisiin edelleen laittomien markkinoiden kautta. Myös kysyntä saattaisi kasvaa, joka puolestaan voisi nostaa katukaupan tarvetta.

Lakivaliokunnan sd-jäsenet painottavat rangaistavuuden poistamisen sijaan rangaistusasteikon matalamman pään hyödyntämistä kannabiksen käytön ja pienien määrien hallussapidon kohdalla etenkin, kun kyse on ensikertalaisista. Myös toimenpiteistä luopuminen on mahdollista jo nykyisen lainsäädännön alla ja sitä pitäisi hyödyntää enemmän tilanteissa, joissa se on haittojen vähentämisen kannalta perustelluin vaihtoehto.

”Rikoslainsäädännössä ei ole tällä hetkellä tarvetta päivitykselle huumausaineiden osalta. Keskeistä huumausainepolitiikassa on haittojen ehkäisy ja se, että hoitoon pääsy on mahdollista matalalla kynnyksellä. Apua pitää pystyä saamaan ilman pelkoa rangaistuksesta ja pitää huolta siitä, että hoitoonohjaus toimii”, summaavat sd-jäsenet Werning, Eloranta ja Mäkynen.