Lakivaliokunnan sd-edustajat: Translain uudistaminen etenee

Hallitusohjelman mukaisesti toteutettava uudistus tuo voimaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavan lain sukupuolen vahvistamisesta kansainvälisten sopimusten ja perustuslain edellyttämällä tavalla. Jatkossa täysi-ikäinen voisi esimerkiksi hakea sukupuolen vahvistamista ilman lääketieteellisiä perusteluja, oman harkinnan mukaan. Myös henkilötunnukset tullaan muuttamaan sukupuolineutraaleiksi.

- Ihmisoikeudet eivät ole mielipideasia. On tärkeää, että tämä sukupuolivähemmistöjen oikeuksia parantava lakiuudistus etenee. Nykyinen translaki loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee perustua Suomessa ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja näiden periaatteiden valossa translain uudistamisella on ollut kiire, sd-lakivaliokuntaryhmän valiokuntavastaava Paula Werning toteaa.



- Translain uudistus on tärkeä askel eteenpäin. Työn tasa-arvon eteen kuitenkin pitää jatkua. Sukupuolten moninaisuus pitää huomioida myös muussa lainsäädännössä nykyistä paremmin. On samalla huolehdittava, että sukupuolivähemmistöjen yhtäläinen asema toteutuu myös käytännössä esimerkiksi työelämässä, Eeva-Johanna Eloranta kommentoi.



- On hyvä muistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle tarvitaan myös transpoliklinikoiden osalta nykyistä parempia resursseja. Yhtä tärkeää kuin lainpykälät on se, että tarvittava neuvonta, tuki, hoito ja kuntoutus voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti ja eri ihmisten omista lähtökohdista ja tarpeista huolehtien, Matias Mäkynen sanoo.