Lakko: Kiireetön ja osa kiireellisestäkin hoidosta lopetetaan Taysissa

Yliopistosairaaloiden ja Keski-Suomen keskussairaalan hoitohenkilökuntaa koskeva lakko alkaa perjantaina 1.4. klo 6. Lakko vaikuttaa heti merkittävästi Taysin toimipisteiden palveluihin.

Kaikki kiireetön hoito ja tutkimus lopetetaan Taysissa toistaiseksi. Perjantailta 1.4. perutaan myös kiireellistä hoitoa. Tays keskittyy päivystyspotilaiden hoitoon sekä lakon aiheuttamien välittömien vahinkojen rajaamiseen.

Sairaala ottaa yhteyttä potilaaseen

Taysista on jo ryhdytty ottamaan puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä potilaisiin, joiden vastaanottoaika perutaan. Tekstiviesti lähetetään vain niille potilaille, jotka ovat antaneet sähköisen asioinnin luvan. Potilaan ei tarvitse ottaa yhteyttä sairaalaan vaan sairaala ottaa yhteyttä potilaaseen.

Kuvantamispalveluihin mammografiaan tuleville ei valitettavasti voida soittaa henkilökohtaisesti. Koska suojelutyön tilanne saattaa muuttua, joidenkin potilaiden aika saatetaan joutua perumaan vasta, kun potilas on jo sairaalassa. Olemme tästä erittäin pahoillamme.

Potilaan kannattaa vastata myös numeroon, jota ei entuudestaan tunne ja kuunnella vastaajan viestit. Mikäli peruutusta ei tule, potilas saapuu normaalisti paikalle. Peruuntuneen ajan tilalle lähetetään lakon päätyttyä uusi kutsu. Peruutettu aika häviää myös OmaTaysista.

Neuvontapuhelin avautuu torstaina

Tays avaa lakon aikaisiin palveluihin keskittyvän yleisen neuvontapuhelimen, joka on torstaina 31.3. avoinna klo 16-18. Numero on 03 311 65550. Neuvontapuhelimessa ei tehdä hoidon arviointia eikä vastata yksittäisen potilaan hoitoon, terveystietoihin tai terveydentilaan liittyviin kysymyksiin. Perjantaista 1.4. lähtien neuvontapuhelin on avoinna joka päivä kello 7.30-16. Poliklinikoiden numeroihin ei lakkotilanteessa valitettavasti voida vastata.

Päivystys keskitetään

Tays Hatanpäälle, Tays Valkeakoskelle sekä Tays Sastamalaan ei oteta torstaista lähtien uusia potilaita. Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella avoinna on vain dialyysihoito.

Päivystys keskitetään Tays Päivystys Acutaan Tampereelle, ja Tays Valkeakosken yhteispäivystys suljetaan. Potilaiden tulee hakeutua ensisijaisesti kotikuntansa kiirevastaanotoille ja työterveyteen.

Hätätapauksissa tulee soittaa hätänumeroon 112. Päivystysavun numero 116117 palvelee lakon aikana vain tamperelaisia, joiden palvelusta vastaa Tampereen kaupunki.

Välillisiä vaikutuksia perusterveydenhuoltoon



Vaikka lakko koskee vain erikoissairaanhoidon hoitohenkilökuntaa, se tulee vaikuttamaan myös perusterveydenhuollon toimintaan. Esimerkiksi Taysin kuvantamisliikelaitos tuottaa osalle Pirkanmaan kunnille kuvantamispalveluja. Näitä kuntia ovat Tampere, Orivesi, Sastamala ja Valkeakoski. Lakon vuoksi perutaan myös näiden kuntien kuvantamistutkimuksia ja keskitytään vain päivystyksen kuvantamiseen.

Taysin vuodeosastoilla on noin 400 potilasta, jotka eivät tämän hetkisen neuvottelutuloksen mukaan ole suojelutyön piirissä. Jatkohoitoa odottavat potilaat pyritään siirtämään mahdollisimman nopeasti jatkohoitopaikkoihin sekä kotiuttamaan ne, jotka voidaan kotiuttaa.

Koska sekä erikoissairaanhoito että perusterveydenhuolto ovat olleet muun muassa koronapandemian takia jo pitkään ruuhkautuneita, jatkohoitopaikkojen saaminen kunnista nopeasti on haasteellista eikä siirtokapasiteettikaan riitä näin suuren potilasmäärän nopeisiin siirtoihin.

Huomenna alkava lakko ei suoraan koske Coxaa, Tays Sydänsairaalaa eikä Fimlabia yhtiöinä. Sen sijaan niissä voi olla välillisiä vaikutuksia, joista yhtiöt tiedottavat itse potilailleen.

Suojelutyön määrä vaikuttaa myös kiireelliseen hoitoon

Lakkoilmoituksessa on luvattu turvata suojelutyötä päivystykseen ja välttämättömän kiireellisen hoidon turvaamiseen, kuten esimerkiksi tehohoitoon sekä syövän tutkimiseen ja hoitoon. Neuvotteluissa osapuolten käsitykset suojelutyövoiman määrästä ovat kuitenkin hyvin kaukana toisistaan.

- Näyttää ilmeiseltä, että edes aivan välttämätöntä päivystyshoitoa ja päivystystä tukevien vuodeosastojen hoitoa ei pystytä kokonaan Taysissa turvaamaan. Esimerkiksi kiireellinen syövänhoito tulee viivästymään. Työntekijäjärjestöjen kanssa käydään edelleen neuvotteluja suojelutyön määrästä, kertoo johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Lisätietoja palveluista lakon aikana tays.fi/lakko