Lakonuhka Tampereen kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin

Akavan Erityisalat: Lupaava ratkaisu Veikkaus-varoista – edunsaajia kuultava seurannassa 8.2.2022 20:23:34 EET | Tiedote

Veikkauksen edunsaajille ehdotettu uusi rahoitusmalli on lupaava. Tavoite vakaasta, ennustettavasta ja edunsaajien autonomian turvaavasta rahoituksesta on enemmän kuin kannatettava. Rahoituksen taso on turvattava, sanoo Akavan Erityisalat.