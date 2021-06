Laktoosi-intoleranssi ja veganismi siivittävät kauratuotteiden räjähdysmäistä suosion kasvua

Jaa

Maailmassa kaksi kolmesta ihmisestä kärsii laktoosi-intoleranssista. Kauratuotteiden räjähdysmäistä menekin kasvua selittää myös veganismin lisääntyvä suosio. Suomi on monella tapaa edelläkävijä kauratuotteissa. Arvolla mitaten Suomi on kaurassa maailman toiseksi suurin vientimaa. Nyhtökauran kaltaisten innovaatioiden lisäksi kauppoihin on nyt levinnyt ensimmäisenä maailmassa gin-pohjainen kauralikööri Arctic Blue Oat.

Laktoosi-intoleranssin arvioidaan vaivaavan kahta kolmasosaa maailman väestöstä. Ilmiö vaihtelee maittain. Joissain Aasian maissa, kuten Japanissa ja Afrikan maissa jopa yli 90 prosenttia on laktoosi-intoleraatikkoja. Pohjois-Euroopassa laktoosi-intolerantteja on noin viisi prosenttia väestöstä. Suomi on eurooppalaisessa katsannossa poikkeus – meillä joka viides saa lehmänmaidosta vatsaoireita. Kun tietoisuus ruoansulatuskanavan oireiden, kuten ilmavaivojen, turvotuksen ja vatsakipujen yhteydestä laktoosi-intoleranssiin lisääntyy, kasvaa myös maitoa korvaavien kysyntä – ja tuotteiden tarjonta. Ilmiö on maailmanlaajuinen.

Suomi on 76 miljoonalla eurolla viennin arvossa mitaten Kanadan jälkeen maailman toiseksi suurin kauran ja kauratuotteiden viejä. Suomen osuus maailman kauraviennistä on 11 prosenttia, kolmantena olevan Ruotsin kuusi prosenttia.

Kauragin-likööri laivoilla ja kaupoissa

Nyt markkinoilla on uusi, aikuisille tarkoitettu kaurajuoma Arctic Blue Oat. Uutuusjuoman valmistaja on palkitun Arctic Blue Ginin takana oleva Arctic Blue Beverages Oy. Kesäkuun alussa jakeluun tullutta maailman ensimmäisen gin-pohjaista kauralikööriä saa nyt yhä useammasta Alkosta ja Viking Linen laivalta. ”Vastaanotto jakeluteissämme on ollut innostunut, Japania myöten. Kaurapohjaisen gin-liköörin kehittäminen osui ja lanseeraus ilmeisimmin oikeaan”, Arctic Blue Beveragesin toimitusjohtaja Valtteri Eroma kertoo. Arctic Blue Beveragesillä on kauraosaamista yhtiön hallituksessa, jossa istuu kauratuoteyhtiö Kaslinkin entinen toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen.

Kaura haastaa maidon, mantelin ja soijan

Globaalisti maitoa korvaavat tuotteiden markkinat ovat kaksinkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana noin kymmenestä miljardista eurosta kahteenkymmeneen miljardiin euroon. Suomessa Keskolla vegaanituotteiden kasvu on ollut viimeisenä kahtena vuonna yli 30 prosenttia vuodessa. S-ryhmällä tuotteiden menekki on viime vuosina kasvanut keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa ja yli kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Viime vuonna kaurapohjaisten juomien volyymi kasvoi kolmanneksen. Perinteisten maitotuotteiden lisäksi kaura haastaa myös soija- ja mantelijuomat. Maitoa korvaavien kaurajuomien maailmanmarkkinat olivat viime vuonna 3,5 miljardia euroa. Markkinoiden arvioidaan kasvavan vajaa kymmenen prosentin vuositahtiin aina vuoteen 2027 asti.Maitoa korvaavien kauratuotteiden markkina kasvaa erityisen nopeasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jossa kasvu on ollut kolminumeroista jo kahtena vuonna peräkkäin.

Kaurajuomien arvioidaan nousevan suurimmaksi kasvipohjaiseksi raaka-aineeksi tuoteryhmässään – ohi soijan ja mantelin – ylittäen miljardin dollarin myynnin seuraavan viiden vuoden aikana.Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että toukokuussa 2021 ruotsalainen kaurajouomavalmistaja Oatly listautui New Yorkin pörssiin peräti 8,25 miljardin euron arvostuksella.

Vegaanisuus vetää Euroopassa ja Amerikassa

Puhtaasti kasviperäistä ruokavaliota noudattavien määrä kasvaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämän odotetaan lisäävän kasvipohjaisten elintarvikkeiden ja juomien, kuten kaurajuomien kysyntää lähivuosina. Veganismin suosiota voi tarkastella vaikkapa google-hakujen perusteella, jotka ovat the Economist-lehden mukaan kolminkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Australiassa. Vegaanisuus on trendikästä. Niinpä satunnaisesti vegaanisia tuotteita käyttävien kuluttajien määrä on moninveroinen tiukasti vegaanista elämäntapaa noudattaviin verrattuna. Esimerkiksi Britanniassa vegaaneja on vajaa miljoona. Heistä naisia on kaksinverroin enemmän kuin miehiä. Suomessa noin prosentti väestöstä ilmoittaa noudattavansa vegaanista ruokavaliota. Kasvisruoasta kiinnostuneiden määrä on moninkertainen. Kauratuotteiden suosion kasvu selittyykin paitsi laktoosi-intoleraatikoilla, myös eläintuotteita ruokavaliostaan vähentävillä kuluttajilla – ja uusilla lihaa ja maitoa korvaavilla tuotteilla.

Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa maitoa korvaavien kasviperäisten juomien levinneisyys ja tietoisuus on vielä vähäistä. Sen sijaan Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja joissain Aasian maissa, kuten Japanissa, maitoa korvaavien kaurajuomien vahva lanseeraus on avannut vientimarkkinoita myös kaurapohjaisille alkoholijuomille. ”Nyt on meidän aikamme iskeä”, toimitusjohtaja Eroma toteaa.





