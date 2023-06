Lamminrahkan ensimmäinen asuinkerrostalo valmistui etuajassa

T2H:n Lamminrahkaan Rissonkadulle rakennuttama kerrostalo on valmistunut ja se luovutetaan asukkaille 31.7.2023. Kyseessä on Lamminrahkan ensimmäinen valmistunut asuinrakennus. T2H:n toinen talo on sisätyövaiheessa ja se valmistuu viimeistään lokakuussa 2023.

- Ensimmäinen talo valmistui suunniteltua aikaisemmin ja toisenkin talon kanssa ollaan aikataulusta hieman edellä. Nyt valmistuneessa talossa asuntoja on yhteensä 47 ja toisessa 46, kertoo T2H:n projektipäällikkö Jussi Koistinen.

Lamminrahkassa on tehty paljon töitä alueen laadukkaan infran ja palveluiden eteen. Kadut ja muu infra sekä Lamminrahkan uusi koulukeskus ja urheilupuisto ovat viimeistä silausta vaille valmiit. Myös asuntorakentaminen on hyvässä vauhdissa. Rakennuslupa on myönnetty mm. kolmelletoista paritalolle, yhdeksälle rivitalolle ja yhdelletoista asuinkerrostalolle, ja useita lupahakemuksia on vireillä. Alueella rakentavat tällä hetkellä Hartela Pirkanmaa Oy, T2H Pirkanmaa Oy, Mangrove Oy, Rakennus Kodix Oy sekä lukuisat pientalorakentajat. Kerrostalojen rakentajiin liittyy kohta myös NCC Suomi Oy, jonka ensimmäisen kohteen maanvuokrasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa.

Yritysten Lamminrahka

Business Kangasala on neuvotellut tiiviisti Lamminrahkan yritysalueelle sijoittuvien toimijoiden kanssa.

- Usean toimijan kanssa neuvottelut ovat jo niin pitkällä, että tulevana syksynä saatamme nähdä rakentamisen aloituksia myös yritystonteille, kertoo Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

Lamminrahkan yritystontit sijaitsevat Lahdentien vieressä ja niiden näkyvyys ja saavutettavuus ovat ensiluokkaisia. Kaupallisten palveluiden sijoittumista Lamminrahkaan parannetaan vireillä olevalla kaavamuutoksella, joka sekin sijaitsee aivan Lahdentien vieressä.

Syksyllä katufiestaillaan

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna lauantaina 2.9 klo 10-15 järjestetään jo toistamiseen Lamminrahkan katufiesta, alueen oma, vuosittainen kaupunkifestivaali, joka edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Katufiestassa voi nauttia musiikista, katuruuasta ja ohjatusta ohjelmasta sekä tutustua Lamminrahkan ja Ojalan tontti-, asunto- ja palvelutarjontaan. Katufiestan järjestävät Kangasalan ja Tampereen kaupungit, jotka toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan kehittyvään uuteen asuinalueeseen.

Helppoa arkea ja luontoluksusta sujuvien kulkuyhteyksien varrella

Lamminrahka tarjoaa asukkaille modernia ja viihtyisää asumista luonnonläheisessä ympäristössä. Lamminrahka tulee olemaan kodikas ja monipuolinen asuinalue Kangasalan ja Tampereen rajalla. Alueen suunnittelussa on huomioitu kestävät liikkumisratkaisut, kuten pyörätiet, kävelyreitit ja hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Lamminrahkan alueella panostetaan esteettisyyteen myös taiteen avulla. Taiteen hankintaa varten on luotu uusi rahoitusmalli, niin sanottu lumovoimamaksu.