Lamminrahkan Katufiestassa uuteen kaupunginosaan voi tutustua elämysten myötä

Lamminrahkan projektipäälliköksi Tea Jylhä 2.8.2023 16:27:32 EEST | Tiedote

Kangasalan ja Tampereen rajalle rakentuva, kokoluokaltaan valtakunnallisestikin mittava asuin- ja yritysalue Lamminrahka saa uudeksi projektipäällikökseen kokeneen kaavoittajan, insinööri Tea Jylhän Tampereelta. Kangasalan kaupungingeodeetin tekemä valintapäätös on lainvoimainen. Tea Jylhä aloittaa työt Kangasalan kaupungilla 7.8. 2023. Hän on toiminut aikaisemmin mm. kaavasuunnittelijana ja vs. kaavoituspäällikkönä Oriveden kaupungilla. Lamminrahkan projektipäällikkö vastaa Lamminrahkan alueen suunnittelun ja toteutuksen ohjelmoinnista ja budjetoinnista sekä Lamminrahkan vision ja laatukäsikirjan tavoitteiden jalkauttamisesta kaikkeen suunnitteluun. Projektipäällikkö on uuden rakentuvan kaupunginosan kasvot ja henkilö, joka koordinoi tekemistä alueella. Tehtävään saapui 15 hakemusta. Hakijoista 7 haastateltiin ja kaksi lähetettiin soveltuvuusarviointiin. Kangasalan kaupunki saa Teasta yhteistyökykyisen ja osaavan projektipäällikön, joka vie Lamminrahkan jo rakentuvaa osaa ja suunnitte