Lamminrahkan liikuntapuisto on valmistunut

Liikuntapuisto on keskeinen osa Lamminrahkan ulkoilu- ja virkistysverkostoa, jonka ulkoilu- ja liikuntareitit yhdistyvät myös Tampereen seudun reitistö- ja liikuntapaikkakokonaisuuteen. Kangasalan kaupungille on myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta Lamminrahkan liikuntapuiston rakentamiseen. Avustuksien suuruus on yhteensä 296 000 euroa ja avustuksen myöntäjänä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Liikuntapuistoon on valmistunut tekonurmipintainen pelikenttä, monitoimiareena, padel-kenttä, ulkokuntosali sekä juoksusuora ja pituushyppypaikka. Kaikki pelikentät ovat aidattuja. Puiston pinta-alaltaan suurin toiminto on tekonurmipintainen pelikenttä (65 m x 100 m), jonka mitoitus mahdollistaa täysimittaisen jalkapallon pelaamisen tai kentän jakamisen rinnakkaisille poikittaisille peleille. Kentällä voi pelata myös koululais- tai harrastetason pesäpalloa. Talvella osa tekonurmikentästä jäädytetään luistelua varten ja mailapelejä varten asennetaan kaukalo.

Liikuntapuiston pohjoispäätyyn on rakentunut aluetta palveleva huoltorakennus, joka on toteutettu kaupungin erillisenä hankkeena. Liikuntatoimintojen lisäksi alueelta löytyy myös penkkejä, pyörätelineitä ja roska-astioita. Toiminnallisten alueiden yhteyteen on istutettu puita ja pensaita elävöittämään maisemaa. Pintamateriaaleina alueella on käytetty monipuolisesti laadukkaita materiaaleja eri käyttötarkoitus huomioiden. Alueen valaistuksessa on huomioitu sekä pelikenttien edellyttämät vaatimukset että oleskelualueiden viihtyisyys.

Lamminrahkan liikuntapuiston toteutus tukee Kangasalan kaupungin kaupunkistrategiaa luomalla ja kehittämällä uusia liikunta- ja harrastuspaikkoja kaupunkilaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Lamminrahkan kokonaissuunnittelussa on pyritty edistämään liikunnallista elämäntapaa ja liikuntapuiston toteutus on yksi osa tavoitteesta.

Liikuntapuiston rakennusurakan pääurakoitsijana toimi Terrawise Oy ja valvojana Welado Oy.

Liikuntapaikkojen ja -tilojen varaukset

Lamminrahkan liikuntapuisto on arkipäivisin koulukeskuksen ja päiväkodin käytössä sekä iltaisin ja viikonloppuisin kaikkien käytettävissä. Liikuntapuiston vuokraamisesta vastaa Kangasalan kaupungin liikuntapalvelut. Normaalisti käyttövuorojen haku tapahtuu sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta, mutta tälle syksylle ei avata enää uutta hakuaikaa. Kesän kenttävuorot tulevat hakuun ensi helmikuussa ja muusta tämän syksyn käyttövuorotilanteesta voi kysyä suoraan Kangasalan kaupungin liikuntapalveluista. Liikuntapuistoon valmistunut padel-kenttä toimii iltaisin ja viikonloppuisin jonotusperiaatteella ilman erillisiä varauksia.

Myös Lamminrahkan yhtenäiskoulun ison liikuntasalin talvikäyttövuorot ovat alkaneet 7.8.2023. Käyttövuorot toimivat liikuntatiloissa klo 17.00–22.00 välisenä aikana. Liikuntasali on kooltaan noin 1000 m2 ja se soveltuu suurta kenttätilaa vaativiin palloilulajeihin. Sali on jaettavissa kolmeen osaan. Liikuntasalin käyttövuorot on jaettu Kangasalan ja Tampereen kaupunkien kesken. Kangasalla on käytössä kolme arki-iltaa ja Tampereella kaksi. Viikonloput on jaettu erikseen. Molemmat kaupungit vastaavat itse niille kuuluvien käyttövuorojen jakamisesta edelleen liikunta- ja urheiluseuroille.

– Yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä on alusta alkaen sujunut Tampereen kaupungin kanssa hyvin ja joustavasti, ja työ yhteisen päämäärän eteen hyödyttää molempia, iloitsee vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen.

Lamminrahkasta löytyy myös pienempi toiminnallinen liikuntatila sekä pienten lasten liikuntatila, jonka käyttövuoroja voi varata Kangasalan liikuntapalveluista.