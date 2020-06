Lämpimät kelit innostivat vesiharrastusten pariin – SUP-lautojen myynti viisinkertaistui

Alkukesän poikkeuksellisen lämpimät säät ja lisääntynyt kotona oleminen saivat monet suomalaiset panostamaan kesäisiin harrastusvälineisiin ja kotipihan viihtyisyyteen. Prisman myyntidatasta selviää, että vesiharrastusvälineiden ja uima-altaiden myynti on moninkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

Tämän kesän hittituotteita ovat olleet erityisesti SUP-laudat, joiden myynti viisinkertaistui kevään ja alkukesän aikana.

”Laajensimme SUP-lautojen valikoimaa juuri täksi kesäksi, mikä osoittautuikin erinomaiseksi ajoitukseksi. Aiemmin meillä oli myynnissä vain perusmalli, mutta nyt tarjolla on sen lisäksi kevytlauta ja vaativammalle harrastajalle sopiva versio”, kertoo valikoimapäällikkö Henri Himberg S-ryhmän marketkaupasta.

Prisman myyntidatasta käy ilmi, että vesiharrastusvälineisiin on haluttu panostaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muilla suurilla paikkakunnilla. Himbergin mukaan koronatilanteella ja poikkeusoloilla saattaa olla tähän vaikutusta.

”Voi olla, että aiempina kesinä vuokraamoita hyödyntäneet kaupunkilaiset ovat päättäneet tänä kesänä hankkia esimerkiksi oman SUP-laudan, jos vuokraamo on ollut suljettuna tai sinne ei ole muuten haluttu lähteä”, Himberg pohtii.

Nyt halutaan lähteä vesille

SUP-lautojen lisäksi myös kajakkien myynti on tällä hetkellä kovassa kasvussa. Sekä yhden että kahden hengen kajakeille on kysyntää, minkä lisäksi myös PVC-veneet sekä kelluntarenkaat ovat asiakkaiden suosiossa. Märkäpuvuissa puolestaan päästiin koko viime kesän myyntilukuihin jo ennen juhannusta.

”Tässä on havaittavissa hyvien säiden vaikutuksen lisäksi se, että ulkomaanmatkojen peruunnuttua haetaan lomareissuilta tuttua vesiharrastusmeininkiä kotimaassa”, Himberg arvelee.

Myös veneily innostaa suomalaisia tänä kesänä huomattavasti aiempaa enemmän. Esimerkiksi erilaisten veneilyliivien myynti on noussut 60 % viime vuoteen verrattuna. Muissa veneilytarvikkeissa, kuten airoissa, äyskäreissä ja ankkureissa, kasvu on vielä kovempaa: peräti 80 %.

Kotipihallekin kaivataan pientä ekstraa

Suomalaiset ovat panostaneet tänä kesänä myös pihojensa viihtyvyyteen toden teolla, mistä kertoo se, että uima-altaiden ja porealtaiden kauppa on käynyt vauhdilla. Lisäksi altaiden kysyntä alkoi alkukesän lämpimien säiden ja lisääntyneen kotona olemisen vuoksi tavallista aikaisemmin. Mielenkiintoinen havainto on, että kiinnostus on ollut erityisen suurta pohjoisemmassa Suomessa.

Koko Suomessa uima- ja porealtaiden myynti on ollut viime kesään verrattuna yli kuusinkertaista. Myös uima-allaskemikaaleja ja muita tarvikkeita on myyty tänä kesänä tuplasti viime vuoteen verrattuna, samoin kuin uimaleluja. Uimaleluista hittejä ovat olleet erityisesti jättipuhallettavat, jotka ovat kesän uutuuksia.

”Erityisesti porealtaat ovat olleet tämän kesän hittejä, joten asiakkaat tuntuvat nyt hakevan pientä luksusta arkeen. Pieneen tilaan menevä, ilmalla täytettävä poreallas on myös helppo pakata mukaan mökkireissulle”, Himberg sanoo.

Altaiden lisäksi myös trampoliineja on myyty alkukesän aikana reippaasti. Trampoliinien ja niihin liittyvien tarvikkeiden myynti on kasvanut 50 % viime vuoteen verrattuna.