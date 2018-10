Land of Gold -automaattipelistä 51 822 euron voitto Vaasaan

Veikkaus.fi:ssä pelannut vaasalainen mies saa 51 822 euron voiton suoraan pankkitililleen.

Voittaja pelasi Irlannin kansallispäivän menninkäishahmoon ja onnenkuvioihin perustuvaa Land of Gold -automaattipeliä 1,20 euron panoksella ja voitti iltapäivällä pelin oman jackpotin eli päävoiton.

Keravalainen oli saanut pelissä bonuskuviot kiekoille 1 ja 5 ja päässyt bonuspeliin. Bonuspelin aikana hän sai kerättyä kolme neliapilaa ja voitti kasvavan clover jackpotin.

Suurin summa, jonka Veikkauksen nettikasinon automaattipeleistä voi voittaa, on tällä hetkellä tasan 1 000 000 euroa The Winnings of Oz -pelissä.

Toiseksi suurin jackpot, yli 827 000 euroa on Gladiator Jackpot - ja Gladiator Road to Rome -pelien yhteinen kasvava päävoitto.

Voittaminen Veikkauksen automaattipeleissä perustuu yksinomaan sattumaan.