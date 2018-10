Landis+Gyr ja Telia tuovat NB-IoT -teknologian etäluentaan

Uusi teknologia tarjoaa kustannustehokkaan ja vakaan tiedonsiirron älykkäistä energiamittareista verkkoyhtiön järjestelmiin ja luo edellytykset uusille innovaatioille alalla.

Landis+Gyr ja Telia ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen NB-IoT-kommunikaatioteknologian käytöstä (Narrow Band IoT) ja palveluista älykkäässä energianmittauksessa. Sopimus kattaa Telian mobiiliverkon hyödyntämisen tiedonsiirrossa Pohjoismaiden ja Baltian alueella, ja siihen kuuluvat NB-IoT, LTE-M ja 2G/3G/4G/5G-teknologiat. NB-IoT mahdollistaa miljoonien laitteiden kytkemisen mobiiliverkkoon, ja se on tärkeässä roolissa muun muassa älykoti- ja älykaupunkiratkaisujen kehittämisessä. NB-IoT täydentää Landis+Gyrin kommunikaatioportfoliota, joka kattaa myös viimeisimmät PLC- ja RF-teknologiat. Laaja valikoima mahdollistaa optimaalisen tiedonsiirtoratkaisun rakentamisen verkkoyhtiöiden erilaisiin tarpeisiin.

NB-IoT on LPWAN-teknologia (Low Power Wide Area Network), joka perustuu olemassa olevaan 4G/LTE-verkkoon. Teknologia on ihanteellinen Internet of Things -ympäristön kommunikaatioon, ja se mahdollistaa kustannustehokkaan ja vakaan tiedonsiirron älykkäistä energiamittareista etäluentajärjestelmään ja verkkoyhtiön järjestelmiin. NB-IoT tuo verkkoyhtiöiden käyttöön P2P-mobiiliteknologioiden edut, mutta sen tiedonsiirtokustannukset ovat alhaisemmat ja sillä on kattavampi peitto verrattuna aiempiin mobiiliteknologioihin. Myös NB-IoT-signaalin kuuluvuus on erittäin hyvä, mikä mahdollistaa älykkäiden mittareiden luennan sujuvasti esimerkiksi syvistä kellarikerroksista. NB-IoT on standardoitu kommunikaatioteknologia, joten se on liitettävyydeltään ja toimivuudeltaan erinomainen ratkaisu älykkääseen mittaukseen sekä Internet of Things -ympäristön laitteiden ja toimijoiden eri tarpeisiin.

Telian NB-IoT-verkko on Pohjoismaiden kattava, ja se kattaa esimerkiksi Ruotsissa 95 % pinta-alasta ja 99,9 % väestöstä, Suomessa 56 % pinta-alasta ja 95 % väestöstä. Landis+Gyr tuo ensimmäiset NB-IoT-kommunikaatioon perustuvat mittalaitteet markkinoille ensi vuoden alussa, kattavien integraatio- ja kenttätestausten jälkeen.

Landis+Gyrin toimitusjohtaja Sami Kurunsaari iloitsee yhteistyöstä Telian kanssa ja korostaa, että se tuo merkittäviä etuja verkkoyhtiöille koko Pohjoismaiden alueella, jossa valmistellaan seuraavan sukupolven etäluentateknologian käyttöönottoa. ”Telia on johtava puhelinoperaattori Pohjoismaissa ja yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ja turvattuja tiedonsiirtoratkaisuja, jotka mahdollistavat uudet innovaatiot ja käyttötapaukset myös tulevaisuudessa.”

Björn Hansen, Head of Enterprise and Public IoT, Telia Division X, on myös tyytyväinen yhteistyöstä: ”Toivotamme Landis+Gyrin tervetulleeksi hyödyntämään Pohjoismaiden ja Baltian alueen laajinta NB-IoT-verkkoa. Kumppanuuden avulla pääsemme sisälle energia-alaan ja näemme siinä merkittävän potentiaalin uusille NB-IoT-teknologiaa hyödyntäville palveluille. Yhdessä Landis+Gyrin kanssa autamme verkkoyhtiöitä hyödyntämään etäluennasta saatavaa tietoa parhaalla mahdollisella tavalla.”

Lisätietoja:



Sami Kurunsaari

CEO

Landis+Gyr Nordics,

sami.kurunsaari@landisgyr.com

+358 50 336 6850