Landis+Gyr on maailmanlaajuisesti johtava integroitujen energianhallintaratkaisujen toimittaja. Laaja tuotevalikoimamme auttaa vastaamaan energia-alan muutokseen ja toimii älykkään sähköverkon perustana. Tarjoamme kattavia ratkaisuja kehittyvän toimialan haasteisiin kuten älykkääseen mittaukseen, jakeluverkon seurantaan ja automaatioon, kuormanhallintaan, analytiikkaan ja energian varastointiin. Landis+Gyr toimii yli 30 maassa viidessä mantereella. Yhtiön liikevaihto on noin 1,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Palveluksessamme on noin 6000 alan ammattilaista. Suomessa toimipisteemme sijaitsevat Jyväskylässä ja Vantaalla. Lue lisää www.landisgyr.fi

Landis+Gyr

Salvesenintie 6

40420 Jyväskylä

+358 14 660 100

https://www.landisgyr.fi