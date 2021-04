Landolan Uusin Kesähitti Iskee ja Lujaa - Katso Video!

Mikä ihmeen Mike Landola?



Tyylikäs mittoihin räätälöity pinkki puku, aidot Wayfarer-aurinkolasit, ainulaatuisuudessaan kornit tanssiliikkeet sekä uskomaton svengi. Herää kysymys, mistä on kysymys?



Pinkki show-mies popin uusi kuningas?



Se on Mike Landola – Showmies vailla vertaa. Yltimilleen viilattu pukeutumistyyli ja uniikki kehonkieli vetävät vertoja vaikkapa popin edesmenneelle kuninkaalle Mr. Jacksonille. Kornius ei ole Landolalle este eikä myöskään hidaste. Huhu kertoo, että miehen kehoon on tatuoitu tuo mystinen kirjanyhdistelmä “DILLIGAF”. (Kärryiltä pudonneet voivat selvittää sen helposti nettiä selaamalla.)



Biiseissä taianomaista jännitettä



Biisintekijä-tuottaja sekä kansojen kartturi Mike Landola osaa sisäistää lyyrisen sähkömiehen ammattitaidolla teksteihinsä jännitettä, joka yhdessä universaalin svengin kanssa purkautuu kuuntelijan korvien välissä luoden latauksen, joka ei pääty miehen jättäessä rakennuksen, vaan kestää vielä useita päiviä sen jälkeen. Näin Landolan fanina tulet palaamaan hänen hittiensä pariin yhä uudestaan, uudestaan ja uudestaan.



Landola saapuu parrasvaloihin. Tanssilattialle syntyy välittömästi uskomaton kaaos! Yleisö nauraa, laulaa, tanssii ja rakastuu!



Mike rap-laulantaa muistuttava pop-tulkinta ja leppoisa taustabiitti yhdistettynä harmonisiin kitara- ja kosketinsoitinmelodioihin luo lattialle eteerisen tunnelman. Tunnelman, jossa murheet unohtuvat, velat muuttuvat saataviksi ja yleisö keskittyy vain oleelliseen, rentoon zillaukseen ja ehkä kylmään olueen.



Erikoisalana kesähitit



Koska Landola edustaa viihdemaailman varakkaampaa puolta, hän julkaisee uutta materiaalia vain ja ainoastaan silloin kuin sille on tarvetta – yleensä Suomen musiikkipiirien tason laskiessa liian alas. Käytännössä tämä antaa Landolan keskittyä vain kerran vuodessa ilmestyviin single-julkaisuihin, kesähitin muotoon puristettuna.



Landolan musiikki toimii maalla, merellä ja ilmassa. Vasta muutamia päiviä ulkona ollut tuoreen kesäsinglen “Olo Levoton” musiikkivideo on saanut kerrassaan innokkaan vastaanoton.



Levy-yhtiö julkaisee sinkun Spotifyssä ja muissa suoratoistopalveluissa viikkojen sisällä. Sillä välin kierrähdä Youtubeen tai käy lukemassa lisätietoja Landolasta staran kotisivuilta.



Lisätiedot:



Kesähitti: https://youtu.be/KzXOAprSiM4

Nettisivut: https://mikelandola.com

Facebook: https://www.facebook.com/mikelandola

Instagram: https://www.instagram.com/landolamike

Lähde: Mike Landola / Voodoo Entertainment