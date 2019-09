Lankisen lukupiirin ensimmäinen kirja on ilmastoaktivisti Greta Thunbergista kertova Sydämen asioita

Tiedote: Werner Söderström Osakeyhtiön äänikirjoja on myyty BookBeatissa yli miljoona kappaletta 6.3.2019 09:00:00 EET | Tiedote

Helmikuussa Werner Söderström Osakeyhtiön ja sen kustantamoiden WSOY:n ja Tammen äänikirjojen yhteenlaskettu kulutus äänikirjapalvelu BookBeatissa sen lanseeraamisesta alkaen ylitti miljoonan myydyn kappaleen rajan. Kaikkien aikojen kuunnelluin yksittäinen kirja on Oskari Saaren Aki Hintsa – Voittamisen anatomia, joka on kuunneltu yli 25 000 kertaa. Myös vuodesta 2019 on tulossa äänikirjamarkkinassa vahva kasvun vuosi: BookBeat ennustaa asiakasmääränsä ylittävän 100 000 maksavan asiakkaan rajan ja Werner Söderström osakeyhtiö kasvattaa maan laajinta äänikirjakatalogia edelleen voimakkaasti.