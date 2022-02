Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti Akseli ja Elina -yksikön valvonta-asian

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti päätöksellään 24.11.2021 Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huolehtimaan 31.12.2021 mennessä siitä, että Akseli ja Elina - tehostetun palveluasumisen yksikössä on yöaikaan asiakkaiden hoidon tarvetta vastaava määrä hoitohenkilöstöä asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Yksikössä on tullut varmistua siitä, että yöaikaan yksikössä työskentelee neljä hoitajaa aina, kun yksikön eri kerroksissa on asiakkaita. Lisäksi yksikön asiakasturvallisuutta on tullut vahvistaa ottamalla käyttöön teknologisia ratkaisuja.

Päätöksessään 24.11.2021 aluehallintovirasto antoi Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomautuksen yksikön henkilöstön osaamispuutteiden vuoksi. Lisäksi huomautus annettiin yksikön palveluesihenkilölle omavalvonnassa ilmenneiden puutteiden vuoksi. Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota yksikön lääkehoitoprosessien, toimintayksikön johtamisen ja kirjaamisen asianmukaisuuteen. Päätöksessä 24.11. kiinnitettiin myös huomiota omaishoidon tuen asiakkaiden omatyöntekijöiden suureen asiakasmäärään.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo nyt 10.2. annetussa päätöksessään, että Jyväskylän kaupunki on toiminut Akseli ja Elina -yksikön valvonta-asiassa 24.11.2021 annetun valvontapäätöksen mukaisesti. Valvonta-asia voidaan näin ollen päättää.

