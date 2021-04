Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: alueen koronatilanne suhteellisen vakaa, mutta taistelu virusta vastaan jatkuu yhä määrätietoisesti

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 28. kerran 8.4. verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuva päivitettiin koronaviruksen sekä alueen muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle pandemioista ja niihin varautumisesta ekologian ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Lisäksi käytiin läpi keskeisiä havaintoja kansalaispulssin 18. kierrokselta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Pukkinen kertoi kokouksen aluksi ajankohtaisista koronahavainnoista. Ilmaantuvuuslukujen perusteella positiivista kehitystä voidaan katsoa olevan havaittavissa viime aikoina, mutta mihinkään taputuksiin ei vielä ole syytä ryhtyä. ”Olisiko kolmannen tautiaallon huippu ohitettu”, pohti Pukkinen.

Ylijohtaja Pukkisen totesi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tekemien rajoituspäätösten osoittautuneen tarpeellisiksi ja oikeansuuntaisiksi. Alueen maakunnista Pirkanmaalla koronatilanne on tällä hetkellä huonoin. Pukkisen mukaan rajoitusten sisältöä voidaan kuitenkin keventää, mikäli tilanne sen jatkossa sallii.

Lisäksi ylijohtaja Pukkinen toi esille AVIn ns. rajapäätökset: kunnilla on nyt velvollisuus järjestää terveystarkastus maahantulijoille. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on myös käynyt rajanylityspaikkojen terveysturvallisuusneuvottelut useamman eri viranomaisen kanssa Vaasan sataman osalta 30.3. ja Tampere-Pirkkala lentoaseman osalta 7.4. ”Rajat eivät ole aiemminkaan vuotaneet, mutta kontrolli on nyt määräyksellä varmistettu”, totesi Pukkinen.

Pandemia ja varautuminen ekologian näkökulmasta

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori, Tuomas Aivelo esitelmöi valmiustoimikunnalle tartunnanaiheuttajien leviämisestä ja tekijöistä, jotka vaikuttavat pandemioiden syntyyn. Pandemioiden historiallinen kehitys osoittaa, että olemme siirtyneet hengitystievirusten aiheuttamien pandemioiden aikakauteen. Tulevaisuudessa lepakoiden tai muiden luonnonvaraisten eläinten virusten aiheuttamat pandemiat ovat yhä todennäköisempiä. ”Samalla kuitenkin käsityksemme siitä, missä ja miten virukset esiintyvät ja leviävät, tarkentuvat jatkuvasti ja mahdolliseen pandemianhallintaan tulee yhä tarkempia työvälineitä. Ihmisiä on maapallolla jatkuvasti enemmän ja ihmiskunnan keski-iän noustessa tulevaisuudessa riskiryhmiin kuuluviakin on enemmän. Pandemianhallinta tullee siis tulevaisuudessa yhä korostumaan”, kertoi Aivelo.

Kansalaisten pulssilla

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn Pelastustoimi- ja varautuminen- vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkoski esitteli valmiustoimikunnalle Tilastokeskuksen valtioneuvoston toimeksiannosta toteuttaman Kansalaispulssi-kyselyn 18. kierroksen keskeisiä tuloksia. Huolestuneita voidaan olla mm. niistä havainnoista, että tyytyväisyys viranomaisten varautumiseen on laskenut alimmilleen ja että esimerkiksi tyytyväisyys viranomaisten viestintään ja luottamus poliittisen johdon, virkamiesten ja toimittajien antamiin tietoihin koronakriisistä on jatkanut laskuaan. ”Selvästi positiivisina tuloksina voidaan kuitenkin nähdä se, että viranomaisten ohjeita noudatetaan alkuvuoteen nähden paremmin ja että koronarokotehalukkuus on pysynyt korkealla tasolla”, totesi Wiikinkoski.

Viranomaisten suorituskyky ja varautuminen iskussa – itse kukin voi vaikuttaa

Valmiustoimikunnan eri osallistujat totesivat koronatilanteen olevan tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen ja vakaa eikä mitään hälyttäviä merkkejä ei ole juuri nyt havaittavissa. Pääsiäispyhien mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset tautitilanteeseen eivät tosin ole vielä täysin tiedossa.

Yhteenvetona alueen nykyisestä tilanteesta valmiustoimikunta totesi, että viranomaiset ovat edelleen säilyttäneet hyvin suorituskykynsä koronaolosuhteissa ja erilaisiin uhkaskenaarioihin on varauduttu. Valmiustoimikunta korostaa aluehallintoviraston tavoin, että kaikki alueen asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että tilanne saadaan haltuun nykyisillä toimenpiteillä.

