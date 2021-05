Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Keski-Pohjanmaan alueen äkillisesti heikentynyt tautitilanne luo varjoja, mutta yhdessä taistellen edetään kesää kohden

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui jälleen 21.5. yhteiseen verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla tilannekuvapäivitykseen koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoi koronan tuomista haasteista kunnille ja kuntavaalien järjestämiseen liittyvistä asioista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Pukkinen huomioi koronatilannekatsauksessaan Keski-Pohjanmaan alueen äkillisesti pahentuneen koronatilanteen. ”Positiivinen kehitys on taantunut. Keski-Pohjanmaa erottuu valtakunnallisena esimerkkinä nopeasti vaihtuvista tilanteista, kuten myös Päijät-Häme. Positiivisina seikkoina voidaan kuitenkin nähdä maan hyvä rokotekattavuus ja aiempaa vähäisemmät kuolemantapaukset.”

Pukkinen toi esille myös, että globaalissa mittakaavassa tautitilanne on huolestuttava, esimerkiksi kun tilannetta ja lukemia verrataan viime vuoden toukokuuhun. Suomen osalta ulkomailta tulevat tartunnat ovat hyvin merkittävä riski, mikä on huomioitava rajaturvallisuudessa. ”Kesä tapahtumineen lähestyy, esimerkiksi jalkapallon EM-kisat ja pelit Pietarissa. Rajaturvallisuus on varmistettava”, kertoi ylijohtaja Pukkinen.

Koronarajoitusten ja niiden purkuun kohdistuneen kritiikin osalta Pukkinen totesi, että aluehallintovirastot toimivat keskeisesti sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen ja suositusten mukaisesti ja muistutti, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myös lieventänyt kokoontumisrajoituksia toimialueensa kaikissa sairaanhoitopiireissä. ”Jatkon osalta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje on tulossa ensi viikolla, vasta sen saapumisen jälkeen aletaan tekemään päätöksiä epidemia- ja kokonaistilanne huomioiden. Aluehallintovirasto ei voi pelkästään esimerkiksi hallituksen tai ministeriön edustajien puheiden perusteella tehdä päätöksiä, vaan päätöksien edellytyksinä ovat muun ohella kirjalliset soveltamisohjeet.”

Kunnat ja kuntavaalit koronaepidemian alla

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoi valmiustoimikunnalle koronan tuomista vaikutuksista ja haasteista kuntien toimintaan sekä kuntavaalien järjestämiselle. Karhusen mukaan korona toi selkeällä tavalla esiin kuntien erittäin keskeisen merkityksen kansalaisille. Epidemia on tuonut kunnille suuren määrän muutoksia, haasteita ja lisätehtäviä: mm. kuntien päätöksenteko on siirtynyt etäkokouksiin, etätyö ja -opetus on tullut laajasti käyttöön, varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on laskenut, palvelupisteitä ja sisäliikuntapaikkoja on jouduttu sulkemaan, vanhustenhoidossa on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä ja infektio-osastoja ja testaamispaikkoja on rakennettu. Työnkeskeytyksiä ja lomautuksia on tapahtunut. Kuntien vastuulle tulivat myös valtion koronatukien kanavoiminen yksinyrittäjille, vuokranalennukset ja muut yritystukitoimet. ”Todella kovilla kunnat ovat kyllä olleet”, summasi toimitusjohtaja Karhunen. Hän kiitti myös AVIn kanssa tehtyä yhteistyötä koronakriisissä.

Karhusen mukaan päätös kuntavaalien siirtämisestä tehtiin ajoissa eikä asiassa ole jossittelun varaa. Aikaisemmat valmistelut ja varautuminen kattavat hyvin terveysturvallisuuden edellytykset ja myös kesäaika mahdollistaa ulkojärjestelyt helpommin. Karanteeni- ja eristysäänestys on myös mahdollistettu luomalla valmiudet kotiäänestämiseen ja drive in -äänestyspaikoille. Vaalivirkailijoita on kunnissa yhteensä 20 000–25 000 henkeä. Kunnille tulee vaalien siirrosta ja uusista järjestelyistä lisäkustannuksia, joihin saadaan valtionkorvauksia.

”Korona on nostanut kuntien merkityksen suomalaisten arjessa esille aivan uudella tavalla. Olen kuitenkin aivan äärettömän ylpeä siitä, kuinka kunnat ovat pärjänneet. Uskon, että se on yksi syy Suomen kansainvälisestikin erinomaiseen menestymiseen koronan vaikutusten torjunnassa”, tiivisti toimitusjohtaja Karhunen.

Kansalaispulssi 20 kierros - havaintoja

Johtaja Tarja Wiikinkoski kertoi valmiustoimikunnalle Kansalaispulssin tuoreen kyselyn keskeisiä havaintoja. Myönteisinä tuloksina voidaan pitää mm. sitä, että yleinen huolestuneisuus onvähentynyt ja mielialat parantuneet. Tulosten perusteella myös viranomaisten ohjeiden noudattamisen koetaan yhä parantuneen ja kansalaisten rokotemyönteisyys on entisestään kasvanut. Tyytyväisyys viranomaisten viestintään on noussut aiemmasta alle 50%:n lukemasta, mutta vieläkin ollaan kaukana vuosi sitten saadusta tuloksesta, jolloin kolme neljästä vastaajasta oli tyytyväinen viranomaisten viestien luotettavuuteen, selkeyteen ja avoimuuteen.

Ajankohtainen turvallisuustilanne – Keski-Pohjanmaan koronatilanne huolestuttaa

Valmiustoimikunnan alueella tautitilanteen ja muun turvallisuustilanteen todettiin olevan muuten suhteellisen hyvä, mutta Keski-Pohjanmaan vakava tautitilanne aiheuttaa huolta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä todettiin tilanteen suuren muutoksen huonompaan suuntaan näkyvän selvästi kasvaneissa tartuntaluvuissa. Tartuntojen jäljitystyötä ja muuta valmiutta on voimakkaasti tehostettu.

Valmiustoimikunta toteaa aluehallintoviraston tavoin Keski-Pohjanmaan koronatilanteen osoittavan konkreettisesti sen, että tautitilanne voi alueellisesti huonontua hyvinkin äkillisesti ja rajoitusmääräyksiä joudutaan vastaavasti välittömästi tiukentamaan. Valmiustoimikunta korostaa, että jokaisen on omalta osaltaan erittäin tärkeää noudattaa voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia epidemian selättämiseksi. Viranomaisten suorituskyky on pystytty pitämään korkeana.

