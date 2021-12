Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Koronan vastainen taistelu jatkuu määrätietoisesti – Keski-Suomen turvallisuussuunnitelma tuo konkreettisia työkaluja kunnille kokonaisturvallisuuden parantamiseksi

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen kertoi koronatilannekatsauksessaan, että epidemia on globaalissa tilastomittakaavassa tarkasteltuna keskeisesti eurooppalainen vitsaus. Omikronvariantti leviää nyt todella tehokkaasti ja Suomenkin osalta on melkoisia ilmaantuvuuslukemien nousuja nähtävissä.

Sairaalahoidon kuormitus on valitettavasti myös edelleen korkealla tasolla ja rokotukset etenevät etenkin toisen annoksen osalta melko hitaasti. Pukkinen huomioi myös, että viruksen maantieteellinen kattavuus näkyy myös jätevesiseurannassa: kaikissa maan mittauspisteissä on havaittu koronavirusta.

”Nyt odotetaan, että alkavatko nykyiset rajoitukset purra vai joudutaanko painamaan hätäjarrua”, totesi Pukkinen ja kertoi poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän miettivän paraikaa hätäjarrun käyttöönottoa ja keinovalikoimaa. ”Jää nähtäväksi mitä kaikkia keinoja sovelletaan, mikäli siihen pisteeseen joudutaan.”

Ylijohtaja Pukkisen mukaan myös maamme rajoilla ollaan hyvin hereillä ja tiukennuksia sekä tarkennuksia on tulossa rajakontrollin osalta. Katsauksensa lopuksi hän nosti esille huolestuttavia havaintoja rokotevastaisten piirien ääritoiminnasta, aivan äskettäin esimerkiksi Saksasta on kantautunut tietoja, joiden mukaan rokotevastustajat ovat suunnitelleet jopa Saksin osavaltion pääministerin surmaamista. ”Suomessakin on esiintynyt hyvin huolestuttavaa uhkailua rokotevastaisuuden nimissä. Toivottavasti tämä ei porsi mitään vielä pahempaa”, pohti ylijohtaja Pukkinen.

Keski-Suomen kokonaisturvallisuus uuteen iskuun

Palomestari Mauri Salo esitteli valmiustoimikunnalle tuoretta Keski-Suomen maakunnallista turvallisuussuunnitelmaa 2021–2023. ”Turvallisuussuunnitelma on tuonut konkreettisia työkaluja kunnille, viranomaisille ja järjestöillekin valtakunnallisesti ja alueellisesti esille nostettujen tärkeiden ja keskeisten turvallisuusteemojen osalta”, kertoi Salo. Tarkoituksena on ollut myös tehostaa KSTURVA -organisaation toimintaa koko maakunnassa kaikkien turvallisuuden parissa toimivien osalta.

Turvallisuussuunnitelma on julkinen ja se löytyy Keski-Suomen pelastuslaitoksen verkkosivuilta (linkki tiedotteen lopussa lisätiedoissa). Keski-Suomen 23 kunnasta on 22 ottanut turvallisuussuunnitelman käyttöönsä tavalla tai toisella. Paikallinen ja alueellinen turvallisuussuunnittelu on olennainen osa sisäisen turvallisuuden tavoitteiden saavuttamista, ja Keski-Suomi on ollut edistyksellinen maakunnan tasoisen valmius- ja turvallisuussuunnittelun tehtävissä jo ennen tätäkin suunnitelmaa.

Kansalaisten pulssilla jo 30. kerran



Johtaja Tarja Wiikinkoski esitteli uunituoreen Kansalaispulssin ja totesi ainakin eräiden kansalaisten käyttäytymiseen liittyvien muutosten mahdollisesti johtuvan omikronvariantin leviämisestä ja siitä tiedottamisesta johtuviksi. Tällaisia ovat mm. kolmen viikon takaisiin tuloksiin verrattuna reilusti nousseet positiiviset käyttäytymismallit kuten kasvomaskien käytön lisääntyminen ja muiden ihmisten tapaamisten välttäminen. Huomiotta ei pidä jättää nuorten (15-29-vuotiaiden) kokeman stressin määrää, joka on marras-joulukuussa noussut ja on huomattavasti muita ikäryhmiä korkeampi. Uutena kysymyksenä haastatelluilta kysyttiin viranomaisten mahdollisen yhteisen kriisitilannesivuston tarpeellisuudesta, jota noin 70% vastaajista piti hyödyllisenä.

Ajankohtainen turvallisuustilanne sekä muut havainnot

Elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyö -toimikunta (ELVAR) nosti esiin elinkeinoelämän ja yritysten huolet materiaalien, osien ja komponenttien hinnannousuista ja saatavuudesta, jotka tässä vaiheessa koskettavat mm. vesihuoltoa, elintarvike- ja energiateollisuutta. Huoltovarmuuskeskus on tehnyt arvioita koronan laajan leviämisen mahdollisista vaikutuksista elinkeinoelämään esimerkiksi työvoiman, materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuden, logistiikan toimivuuden ja palvelujen ja tuotteiden saatavuuden ja yleensäkin toimintavarmuuden kannalta erilaisissa mahdollisissa koronaskenaarioissa.

Hiippakunnat painottivat puheenvuoroissaan sitä, että seurakunnissa on varauduttu järjestämään kaikki joulun ajan toiminta terveysturvallisesti, myös koronapassia käyttäen.

Lähestymme jo toista peräkkäistä koronajoulua ja myös koulut ja muut toimijat miettivät joulu- ja päättäjäisjuhlien järjestämisenmahdollisuuksia. Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen kertoi, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköt on informoitu siitä, että yleisötilaisuutena pidetään esimerkiksi koulun joulujuhlaa, jos sinne osallistuu muita henkilöitä kuin koulun henkilökuntaa ja oppilaita eli esimerkiksi oppilaiden vanhempia. Rajoitusten tulkinnalle tällä linjauksella on iso merkitys.

Ikävästä epidemiatilanteesta, terveydenhuollon kuormittumisesta ja näiden aiheuttamista uhkanäkymistä huolimatta valmiustoimikunta katsoi vallitsevan turvallisuustilanteen kokonaisuudessaan vakaaksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Viranomaisten valmiudessa tai suoritus- ja toimintakyvyssä ei havaittu puutteita. Joulua ja vuodenvaihdetta kohden edetään rauhallisin mielin.



Lisätietoja

ylijohtaja Marko Pukkinen p.0295 018 582

johtaja Tarja Wiikinkoski p. 0295 018 800

etunimi.sukunimi@avi.fi

Kansalaispulssi-kysely

Keski-Suomen maakunnallinen turvallisuussuunnitelma Keski-Suomen pelastuslaitoksen verkkosivuilla