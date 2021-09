Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen antoi valmiustoimikunnalle ajankohtaiskatsauksen epidemia- ja rokotustilanteesta ja esitteli tiivistetysti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston viime aikojen linjaukset kokoontumisrajoitusten purkamisten suhteen. Kokonaisuudessaan koronan suhteen on menty parempaan suuntaan ja rokotukset etenevät.

Pukkisen mukaan tartuntatautilain pykälä 58 c on jatkossakin merkittävä työkalu, ja sen yleisiä hygieniavaatimuksia on noudatettava erilaisissa asiakas- ja toimitiloissa sekä yleisötilaisuuksissa. Jatkon osalta ylijohtaja Pukkinen myös totesi, että aluehallintovirastot odottavat sosiaali- ja terveysministeriön sovellusohjetta hallituksen päivitetyn koronastrategian suhteen. Jatkossa kunnilla – yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa – näyttäisi joka tapauksessa olevan suurempi rooli paikallisten koronarajoitusten määräämisessä tarvittaessa. Aluehallintovirasto on kuitenkin yhä tukena ja seuraa jatkossakin tiiviisti epidemiatilannetta.

Rokotuskattavuuden tulisi edelleen nousta, jotta uusilta epidemian pahenemisvaiheilta ja rajoitustoimenpiteiltä jatkossa vältyttäisiin. Epidemia jyllää nyt selvästi valtaosin rokottamattomien keskuudessa. ”Rokotuskattavuuden nostaminen on nyt aivan keskeistä, sitä pitää edistää kaikin tavoin”, ylijohtaja Pukkinen tiivisti.

YLE ja poikkeusolojen viestintä

Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm esitelmöi valmiustoimikunnalle Ylen viestinnästä poikkeusoloissa ja varautumisessa. Yleisradio on kaikille tuttu mediatalo, jonka välineet tavoittavat 96% kansalaisista viikossa. Yleisradion varautumisen taso on määritelty laissa Yleisradio Oy:stä ja Yle toimii osana yhteiskunnan elintärkeitä osia. Erityinen rooli sillä on kansalaisen henkisen kriisinkestävyyden tukemisessa, myös useammalla eri kielellä. ”Ylen varautumista johdetaan valtakunnallisesti, mutta alueet ovat hyvin autonomisia tarvittaessa ja tämä hyödynnetään valmiussuunnittelussa ja varautumisen käytännöissä”, Guttorm kertoi.

Hänen mukaansa median käyttö on ollut suuressa murroksessa digitalisoinnin myötä ja myös varautuminen disinformaatioon ja muuhun vaikuttamiseen pitää huomioida varautumisen suunnitelmissa. Aikaisempaan verrattuna uutena ilmiönä esiintyy ns. mikrokohdentaminen syötteineen ja bottiverkostoineen.

”Informaatiovaikuttamista havaitaan suomalaistenkin mediatoimijoiden toimesta vahvasti erityisesti nyt korona-aikana ja vahva yhteistoiminta eri yhteiskuntatoimijoiden kanssa on paras tapa sen torjumiseksi”, tiivisti turvallisuuspäällikkö Guttorm.

Kansalaispulssi 25. kierros - poimintoja

Johtaja Tarja Wiikinkoski kertoi valmiustoimikunnalle Kansalaispulssin tuoreen kyselyn keskeisistä havainnoista. Nostoina tuloksista Wiikinkoski toi esille mm. sen, että kansalaiset ovat nyt hiukan vähemmän huolissaan omasta tai läheistensä sairastumisesta kuin edeltävällä kerralla kolme viikkoa sitten.

Stressin kokeminen on korkeinta ikäryhmässä 15-29-vuotiaat, mutta huomattavaa on, että nuorten kohdalla on havaittavissa hieman positiivista kehitystä, kun taas 30-44 -vuotiaiden ryhmässä stressin kokeminen on huomattavasti kasvanut. Kyselytulosten mukaan jo yli puolet vastaajista ei välttele muiden ihmisten tapaamisia aiempaan tapaan, mikä kertoo osaltaan ilmapiirin vapautumisesta.

Ajankohtainen turvallisuustilanne ja muut havainnot

Elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyö -toimikunta (ELVAR) nosti kokouksessa esiin Suomen huoltovarmuuden, joka on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan vakaassa tilassa. Globaalit vaikeudet aiheuttavat kuitenkin logistiikassa edelleen hinnankorotuksia. ICT-alalla on havaittu liikkuvan edelleen jatkuvasti erilaisia huijauksia, tietoturvauhkia ja disinformaatiota, joissa teemana ovat esimerkiksi rokotteet ja suojaintarvikkeet. Viranomaiset ja terveydenhuoltopooli tekevät yhteistyötä luotettavan tiedon välittämiseksi toimijoille, kertoi ylitarkastaja Taru Ruutiainen LSSAVIsta. ELVARin mukaan rokotekattavuus on ilahduttavasti parantunut työikäisessä väestössä ja tämä on osaltaan keventänyt riskejä teollisuustuotannossa.

Valmiustoimikunta totesi tämänhetkisen epidemiatilanteen suhteellisen rauhalliseksi Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joskaan tilanne ei ole vielä ohi. Viranomaisten suorituskyky ja valmiuden taso todettiin olevan kiitettävässä iskussa ja merkittäviä uhkakuvia ei niiden osalta ole nähtävissä.

