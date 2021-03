Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: uhkakuvista ja rajoituksista huolimatta alueen tilanne on melko vakaa ja rauhallinen

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 25.3. verkkokokoukseen puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla päivittääkseen tilannekuvan koronavirukseen liittyen sekä keskustellakseen muista ajankohtaisista havainnoista ja asioista alueellaan. Lisäksi lakimies Meeri Niinisalo Traficomista kertoi valmiustoimikunnalle liikennevälineiden rajoituksista, niihin liittyvästä valvonnasta sekä siitä, miten lain noudattaminen on kuljetusyritysten ja valvontatehtävänkin osalta otettu vastaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Pukkinen kertoi kokouksen aluksi ajankohtaisia havaintoja mm. Astra Zenecan rokotteesta: käyttöturvallisuutta tutkitaan, rokotteen käyttö on kuitenkin nyt sallittu yli 65-vuotiaille. ”Rokotettujen osuus väestöstä kasvaa kaiken aikaa, rajoitustoimia lisätään ja niitä myös varsin hyvin noudatetaan – mutta silti on hyvä muistaa, että virusmuunnokset saattavat aiheuttaa yllätyksiä vielä ennen kesää”, totesi Pukkinen.

Liikkumisrajoituksia suunnitellaan tässä vaiheessa pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.Ylijohtaja Pukkinen toivoo, ettei Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella jouduta rajoittamaan liikkumista.

Traficom ja liikennevälineiden rajoitukset

Tartuntatautilakiin tehdyt uudistukset ovat tuoneet eri viranomaisille lisätehtäviä ja näin tapahtui myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Liikennevälineiden rajoituksista ja niiden valvonnasta säädetään uudessa tartuntatautilain 58 f §:ssa, joka on aiheuttanut heti tuoreeltaan monenlaisia kysymyksiä. Lakimies Meeri Niinisalo Traficomista kertoi katsauksessaan siitä, miten lain noudattaminen on kuljetusyritysten ja valvontatehtävänkin osalta otettu vastaan.

”Tartuntatautilain muutokset toivat lain tasolle ison osan niistä toimenpiteistä, joita oli liikenteessä jo aiemmin toteutettu vapaaehtoisuuden pohjalta. Liikenteen eri toimijat ovat tehneet lukuisia toimenpiteitä tautitilanteen pahenemisen torjumiseksi. Monin paikoin näin on voitu välttää kovemmat toimenpiteet, kuten matkustajamäärien rajoittaminen. Osassa maata tautitilanne on kuitenkin sellainen, että matkustajamäärien rajoittaminen on tullut viimesijaisena toimenpiteenä kyseeseen”, kertoi Niinisalo.

Niinisalon mukaan vallitsevissa olosuhteissa riittää haasteita, vaikka joukkoliikenne on muutenkin nyt vähäisempää ja matkustajamäärät alhaisia. Muun muassa kapasiteetin lisääminen rajoitusoloissa on haastavaa: esimerkiksi junaliikenteessä ei juuri ole lisäkalustoa saatavilla. ”Rajoittamis- ja suojauskeinoja on monia, mutta rajat alkavat tulla vastaan”, totesi lakimies Niinisalo.

Kyber- ja terroriuhat, disinformaatio sekä muut havainnot

Valmiustoimikunnassa nostettiin eri osallistujien tahoilta esiin havaintoja lisääntyneistä kyber- ja palvelunestohyökkäyksistä sekä koronavirukseen ja rokotteisiin liittyvästä disinformaatiosta. Lisäksi on havaintoja törkeästä huijaustoiminnasta, esimerkiksi valepoliiseista ja valeputkimiehistä, jotka ovat lähestyneet vanhuksia. Esille tuotiin myös hyvä esimerkki vapaaehtoisten mahdollisuuksista tukea esimerkiksi joukkorokotusten järjestämisessä.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueen seurakunnissa myös pääsiäisen ajan jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia tuotetaan verkkoon jo totutulla tavalla mahdollisimman laajasti. Seurakunnissa on pohdittu myös nuorten jaksamista sekä disinformaation vastustamista yhdessä.

Valmiustoimikunta toteaa, että viranomaiset ovat kokonaisuudessaan säilyttäneet suorituskykynsä hyvänä koronaolosuhteissa. Etäyhteydet ovat laajasti käytössä, ohjeistuksia noudatetaan viranomaistyössä ja erilaisiin uhkakuviin on varauduttu.

