Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi Pohjanmaan hyvinvointialueelle korjausmääräyksen pelastustoimen palvelutasoa koskevasta puutteesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 26.6.2023 Pohjanmaan hyvinvointialueelle korjausmääräyksen pelastustoimen palvelutasoa koskevasta puutteesta. Aluehallintovirasto velvoittaa Pohjanmaan hyvinvointialueen korjaamaan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikoja koskevat huomattavat puutteet Kaskisten alueella viimeistään 31.5.2024 mennessä. Lisäksi aluehallintovirasto edellyttää Pohjanmaan hyvinvointialuetta toimittamaan aluehallintovirastolle toimenpidesuunnitelman Kaskisten alueen pelastustoimen palvelutason kehittämisestä aikatauluineen 29.9.2023 mennessä.

Toimitettavasta toimenpidesuunnitelmasta tulee käydä ilmi yksityiskohtaiset Kaskisten alueelle suunnatut pelastustoimen järjestämistä koskevat muutokset ja päätökset sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Toimenpidesuunnitelma Kaskisten alueen pelastustoimen palvelutason kehittämisestä tulee aluehallintoviraston korjausmääräyksen mukaan sisällyttää myös valmisteilla olevaan ja vuoden 2024 alusta voimaan tulevaan uuteen palvelutasopäätökseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto käynnisti ohjaus ja valvontamenettelyn aluehallintovirastolle keväällä 2022 tulleen yhteydenoton perusteella. Aluehallintovirastolle tulleessa yhteydenotossa esitettiin perusteltu huoli pelastustoimen palveluiden tasosta Kaskisten alueella. Yhteydenoton mukaan Kaskisten alueen toimintavalmiudessa on puutteita, eikä esimerkiksi pelastusyksikköä ole saatu liikkeelle kaikissa tapauksissa.

Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen hyvinvointialueuudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille. Aluehallintoviraston velvollisuus valvoa pelastustoimea ja sen palveluiden saatavuutta sekä palvelutasoa alueella siirrettiin samalla pelastuslaista pelastustoimen järjestämisestä annettuun lakiin. Aluehallintoviraston tehtävä on valvoa pelastustoimea sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi valvoa, että hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä.

