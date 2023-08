Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta huomautus Pohjanmaan hyvinvointialueelle suun terveydenhuoltoon pääsystä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2022 aloittanut valvonnan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn hoitotakuun ylitysten vuoksi.

Aluehallintovirasto on havainnut vakavia puutteita kiireettömään hoitoon pääsyn osalta. Hoitoon pääsy ei toteudu terveydenhuoltolain 51 §:n vaatimusten edellyttämällä tavalla hyvinvointialueen omavalvonnallisista toimenpiteistä huolimatta. Hoitotakuu ylittyy useassa kunnassa. Lähes 3000 potilasta odottaa parhaillaan hammaslääkärin vastaanotolle pääsyä yli kuusi kuukautta. Pisimmällään hoitoon pääsyä joutuu odottamaan jopa yli vuoden.

Tilanteen vuoksi aluehallintovirasto on antanut 17.8.2023 Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen, jonka mukaan suun terveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy tulee järjestää kuuden kuukauden kuluessa. Aluehallintovirasto pyytää Pohjanmaan hyvinvointialueelta jatkoselvitystä asiassa 31.12.2023 mennessä.

Erityisen huono jonotilanne suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon osalta on yhdeksässä kunnassa. Odotusajat ovat seuraavat:

Vaasassa 11–12 kk

Laihialla 15–16 kk

Mustasaaressa 14 kk

Vöyrillä 11–12 kk

Maalahdessa 14 kk

Pietarsaaressa 13–14 kk

Pedersöressä 13 kk

Luodossa 13 kk

Uusikaarlepyyssä 7 kk.

Keski-eteläisen Pohjanmaan alueella hoitotakuu toteutuu Korsnäsissä kolmen, Kristiinankaupungissa kahden ja Närpiössä neljän tai viiden kuukauden odotusajalla.

Hoitoon pääsyn ajankohdasta ilmoittaminen

Selvityksen mukaan hyvinvointialueen kaikissa yksiköissä ei pystytä antamaan aikaa kiireettömään suun terveydenhuoltoon asiakasyhteydenoton aikana. Aluehallintovirasto on antanut Pohjanmaan hyvinvointialueelle hallinnollista ohjausta siitä, että hoitoon pääsyn ajankohta tulee ilmoittaa potilaalle vähintään kuukauden tarkkuudella.

Hoitoon pääsyn pitkittymisen taustalla monia syitä

Hyvinvointialueen antaman selvityksen mukaan koronan aikainen hoitovelka on johtanut siihen, että monet potilaat ovat hakeutuneet hoitoon vasta koronan väistyttyä ja jonossa odottaneiden hoidot ovat viivästyneet. Hoidon tarvetta on enemmän kuin normaalisti. Myös hoitohenkilöstön pitkään jatkunut työtaistelu vuonna 2022 on aiheuttanut kiireettömien hoitojonojen kasvua erityisesti Vaasan ja Laihian suun terveydenhuollossa.

Tilanteeseen ovat vaikuttaneet myös henkilökunnan sairauspoissaolot. Äkillisiin sairauspoissaoloihin ei ole saatu rekrytoitua sijaisia, jolloin hoitoon pääsyn aikoja on jouduttu perumaan ja ajanvarauskirjat ovat ruuhkautuneet entisestään. Pula hoitohenkilöstöstä sekä hoitohenkilöstön poissaolot ovat lisäksi aiheuttaneet sen, että hammaslääkärit ovat joutuneet työskentelemään yksin. Tällöin potilaille on jouduttu varaamaan pidempiä hoitoaikoja, tai potilaiden aikoja on jouduttu perumaan ja siirtämään eteenpäin, sillä yksintyöskentely ei aina mahdollista potilasturvallista työskentelyä.

Hyvinvointialueen vahva ruotsinkielisyys haastaa myös hammaslääkäreiden rekrytointia, eikä vakanssien määrä ole kasvanut hoitotakuun vaatimusten myötä vuosien varrella. Lisäksi toimitilat, hoitohuonepula ja sisäilmaongelmat rajoittavat omalta osaltaan henkilökunnan rekrytointia ja eri toimintamallien käyttöönottoa. Hyvinvointialueella pyritään löytämään näihin asioihin jatkuvasti ratkaisuja ja resurssia.

Hoitotakuu paranee

Kiireetön hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa tulee järjestää siten, että potilas pääsee hammaslääkärin vastaanotolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvoitu (31.8.2023 asti).

1.9.2023 alkaen hoitotakuu paranee siten, että kiireettömän hoitoon pääsyn suun terveydenhuollossa tulee tapahtua 4 kuukauden enimmäisajassa.

Aluehallintoviraston päätös

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 b §

