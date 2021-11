Länsi-Pohjan alueella koronaa torjutaan kuntien kokoontumisrajoituspäätöksillä

Alueen kuudesta kunnasta viisi on asettanut kuntaansa kokoontumisrajoituksen ja lisäksi koko Länsi-Pohjan alueella on voimassa ravintolarajoitus. Lapin aluehallintovirasto on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ja alueen kuntia kuultuaan arvioinut, että alueelle ei ole tarvetta tehdä koko sairaanhoitopiiriä koskevaa aluehallintoviraston rajoituspäätöstä voimassa olevien rajoitustoimenpiteiden lisäksi.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ilmoitti täyttävänsä leviämisalueen kriteerit 15.11.2021. Alueen kuudesta kunnasta Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio ovat asettaneet kuntaansa kokoontumisrajoituksen. Tartuntojen esiintyvyys on viime ja tällä viikolla kääntynyt hienoiseen laskuun sairaanhoitopiirin alueella. Koska kunnat ovat ryhtyneet itsenäisesti aktiivisiin toimiin koronan leviämisen estämiseksi, alueelle ei ole syytä asettaa koko aluetta koskevaa aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusta. Avi tekee rajoituspäätöksiä, jos ne ovat tarpeen usean kunnan alueella Tartuntatautilain mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä oman kuntansa alueella. Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain useamman kunnan alueelle. Kuntien tekemien rajoituspäätösten lisäksi erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on noudatettava tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Avi muistuttaa terveysturvallisesta käyttäytymisestä Epidemiatilanne voi muuttua nopeasti. Lapin aluehallintovirasto seuraa ja arvioi alueen tautitilannetta jatkuvasti. Jos annetut suositukset ja kuntien asettamat kokoontumisrajoitukset sekä asetetut ravintolarajoitukset osoittautuvat riittämättömiksi, voivat kunnat ja aluehallintovirasto harkita tartuntatautilain mukaista lähikontaktin välttämiseen velvoittavaa päätöstä. Aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen vastuullinen käyttäytyminen, annettujen rajoituspäätösten noudattaminen sekä rokotusten ottaminen on tärkeää, jotta epidemiatilanne saadaan Länsi-Pohjan alueella pysymään hallinnassa, eikä lisää rajoituksia jatkossakaan tarvita. Lisätietoja Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla Kuntien rajoituspäätökset kuntien verkkosivuilla: Kemi

