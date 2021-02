Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen vangilla on todettu koronavirustartunta 24.2.2021

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen vangilla on todettu koronavirustartunta 24.2.2021. Kaikki 40vankia on määrätty karanteeniin. Vanajan vankilan Ojoisten osaston vangit testataan tänään 25.2. ja tuloksia saadaan viikonlopun aikana.

Altistuneita on nelisenkymmentä vankien ja henkilöstön joukossa.

Vankilan henkilöstöä on ohjeistettu asianmukaisista suojautumistoimenpiteistä. Eristystoimenpiteet on tehty suositusten mukaisesti ja toimintamalleista on sovittu Vankiterveydenhuollon tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa.

Rikosseuraamusalueella ja vankilassa on ryhdytty asian vaatimiin toimenpiteisiin yhteistyössä Vankiterveydenhuollon kanssa ja asianosaisiin on oltu yhteydessä. Vangeilla on ollut mahdollisuus olla yhteyksissä läheisiin.

Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle.

Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta yhteiskunnassa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa viikoittaisissa kokouksissa. Tarvittaessa varaudutaan uusiin toimenpiteisiin alueilla ja yksiköissä viranomaisohjeistuksia noudattaen. Alueilla on myös paikalliset valmiusryhmät.

Lisätiedot:

Länsi-Suomen alueylilääkäri Vivian Reinhold p.029 524 5571, vivian.reinhold@vth.fi

Aluejohtaja Pauli Nieminen, p. 029 56 83700