Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisperiaatteet ja avustuslajit vahvistettiin

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunta vahvisti järjestöavustusten yleiset myöntämisperiaatteet ja avustuslajit kokouksessaan 28.8.2023. Lisäksi lautakunta päätti suuntaa antavan pisteytysjärjestelmän käyttöönotosta osana järjestöavustusten hakuprosessia.

Erilaisia avustuslajeja on kaikkiaan kolme. Yleisavustuksen tarkoituksena on tukea järjestöjen toimintaa esimerkiksi kohdentamalla avustusta henkilöstö- ja vuokrakustannuksiin. Kumppanuusavustus on hyvinvointialueen ja järjestön yhteistyötä mahdollistava avustus, jonka saamisen edellytyksenä on kumppanuusneuvottelut osana avustuksen myöntämistä. Yleis- ja kumppanuusavustuksen lisäksi on kertaluonteisesti myönnettävä kehittämisavustus.

Hyvinvointialue myöntää avustuksia järjestöille nyt ensimmäisen kerran käynnistymisensä jälkeen. Vuoden 2023 avustukset maksettiin kuntien ja kaupunkien päätösten perusteella.

Järjestöavustusten avulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää järjestöjen toimintaedellytyksiä tukemalla alueellista järjestötoimintaa sekä taloudellisesti että asiantuntemuksellaan. Hyvinvointialue myöntää vuodelle 2024 avustukset uudistettujen avustuskriteerien mukaisesti ja talousarviossa vahvistettavan määrärahan puitteissa.

Pisteytysjärjestelmä käyttöön

Hyvinvointialueen vahvistamissa avustuskriteereissä korostuvat alueellisen järjestötoiminnan kehittäminen, väestön hyvinvoinnin, terveyden, arjen turvallisuuden sekä osallisuuden edistäminen alueellisesti myös järjestöyhteistyön keinoin.

Käyttöönotettavan suuntaa antavan pisteytysjärjestelmän halutaan tuovan lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä myöntämisprosessiin. Pisteytysjärjestelmä toimii arviointikehyksenä järjestöjen hakemuksille, siten, että hakemuksia verrataan pisteytettäviin kriteereihin, eikä toisiinsa.

Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on avainroolissa hyvinvointialueen hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toiminnassa ja hyvinvointialue panostaa järjestöyhteistyön kehittämiseen muun muassa osallisuusohjelmassaan sekä myöhemmin julkaistavassa järjestöyhteistyön suunnitelmassa.

Haku avautuu syyskuun puolivälin jälkeen

Hyvinvointialue järjestää Länsi-Uudenmaan alueen järjestöille suunnatut avustushakuinfot syyskuun aikana kolmikielisinä ja julkaisee avustushakua tukevan digitaalisen hakuoppaansa verkkosivuillaan. Järjestöille annetaan sekä sähköistä että puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa järjestöavustusten hakemiseen.

Avustusinfot käynnistyvät syyskuun alkupuolella: suomenkielinen verkossa pidettävä infotilaisuus torstaina 14.9. klo 16:00, ruotsinkielinen verkossa pidettävä infotilaisuus maanantaina 18.9. klo 16:00 ja englanninkielinen verkossa pidettävä infotilaisuus keskiviikkona 20.9. klo 16:30.

Infotilaisuudet järjestetään Teams-yhteyden kautta. Osallistumislinkki julkaistaan luvn.fi-verkkosivuilla lähempänä infojen ajankohtaa.

Avustusten hakeminen avautuu syyskuun puolivälin jälkeen. Haku tehdään ensisijaisesti sähköisesti, myös paperihakemukset huomioidaan. Paperihakemukset tulee toimittaa hyvinvointialueen kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot