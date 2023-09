Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategiassa tavoitteena on palvelujen perustason vahvistaminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisperiaatteet ja avustuslajit vahvistettiin 4.9.2023 08:12:30 EEST | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunta vahvisti järjestöavustusten yleiset myöntämisperiaatteet ja avustuslajit kokouksessaan 28.8.2023. Lisäksi lautakunta päätti suuntaa antavan pisteytysjärjestelmän käyttöönotosta osana järjestöavustusten hakuprosessia. Erilaisia avustuslajeja on kaikkiaan kolme. Yleisavustuksen tarkoituksena on tukea järjestöjen toimintaa esimerkiksi kohdentamalla avustusta henkilöstö- ja vuokrakustannuksiin. Kumppanuusavustus on hyvinvointialueen ja järjestön yhteistyötä mahdollistava avustus, jonka saamisen edellytyksenä on kumppanuusneuvottelut osana avustuksen myöntämistä. Yleis- ja kumppanuusavustuksen lisäksi on kertaluonteisesti myönnettävä kehittämisavustus. Hyvinvointialue myöntää avustuksia järjestöille nyt ensimmäisen kerran käynnistymisensä jälkeen. Vuoden 2023 avustukset maksettiin kuntien ja kaupunkien päätösten perusteella. Järjestöavustusten avulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää järjestöjen toimintaedellytyks