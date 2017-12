Länsikorkee on alkuperäisintä Tapiolaa – asemakaava suojelee asuinalueen Taskumatti-taloineen

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Länsikorkeen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä nähtäville syyskauden viimeisessä kokouksessaan 13.12.

Luonnonläheinen ja väljä Länsikorkee sijaitsee Tapiolan kaupallisen keskuksen länsipuolella ja sitä rajaavat idässä Pohjantie ja etelässä Merituulentie. Tapiolan korkeimmalle kalliolle 1950-60 -luvuilla rakentunut Länsikorkee tunnetaan myös kerrostaloistaan, Taskumateista, jotka ovat olennainen osa Tapiolan silhuettia

Länsikorkeen vaihtelevat asuintalotyypit on rakennettu toistensa ja viheralueiden lomaan. Puistojen ympäröimät kerros- ja rivitalokorttelit on alkujaan rajattu pieniksi. Kaupalliset palvelut taas on keskitetty Oravannahkatorille.

Suojelun arvoisia rakennuksia

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää Länsikorkeen kaupunkirakenne sekä suojella sen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennukset. Autopaikkoja on varattu 1960-luvulla huomattavasti nykyistä määrää vähemmän, joten tavoitteena on myös pysäköinnin järjestäminen asemakaavan avulla.

Päiväkoti Metsolaa ja erillispientaloja lukuun ottamatta kaikki Länsikorkeen rakennukset suojellaan. Pientalojen nykyiset kerrosluvut, rakennusoikeudet ja rakennusalat säilyvät. Suojelukaavassa ei ole esitetty uutta tai tehokkaampaa rakentamista. Päiväkodin kortteliin voi rakentaa uuden päiväkodin. Rakennuskaavojen toteuttamatta jätetty rakennusoikeus poistetaan.

Käyttämätön rakennusoikeus kuitenkin säilyy rivitalokortteleissa tilanteessa, jossa asuntoja on aiemmin laajennettu yhtenäisen suunnitelman mukaan, ja osa asunnoista on laajentamatta. Loputkin rivitaloasunnot voidaan siis laajentaa lisähuoneella jo tehtyjen muutosten mukaisesti. Kaupunkikuvallisesti arvokkaat katu-, kortteli- ja puistokokonaisuudet sekä liito-oravien ydinalue suojellaan ja liito-oravien latvusyhteydet säilytetään.

Pysäköintipaikat jäsentyvät

Länsikorkeen kadut ovat verrattain kapeita ja niiden varsille pysäköidään nykyisen kaavan vastaisesti. Kaavaehdotuksessa osa kadunvarsiautopaikoista merkitään autopaikkojen korttelialueiksi asukkaiden käyttöön. Alueelle tulee noin 90 lyhytaikaista yleistä pysäköintipaikkaa enimmäkseen katujen varsille. Jäteastioille varataan uusia korttelialueita. Viittä kerrostalokorttelia laajennetaan, jotta pysäköinti ja jäteastiat saadaan tontille.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana pidetään kaavoittajan vastaanotto, jolloin asukkaat voivat keskustella oman kiinteistönsä ja parkkipaikkojensa tilanteesta.