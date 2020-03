Länsilinjat etukenossa ympäristöystävälliseen liikennöintiin

Länsilinjat-konserniin kuuluvat Länsilinjat Liikenne Oy, Länsilinjat Kaupunkiliikenne Oy, Länsilinjat Huolto Oy ja Lomalinja Oy Holiday Tours Ltd. Länsilinjat-konsernin toimialoja ovat sopimusliikenne, tilausajoliikenne, kaukoliikenne, palvelubussiliikenne ja matkatoimistopalvelut. Länsilinjat liikennöi 135 autolla ja ajaa vuosittain n. 10 miljoonaa kilometriä. Vuonna 2019 koko konsernin liikevaihto oli 30 miljoonaa euroa, josta linja-autoliikennöinnin osuus oli 21 miljoonaa euroa. Länsilinjat-konsernissa on nyt 270 työntekijää; vuoden lopussa 330 työntekijää. Länsilinjat Oy on tamperelainen perheyritys ja se on perustettu vuonna 1939.