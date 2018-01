Länsimetron liityntälinjaston käyttöönottopäivä on sujunut mallikkaasti

Länsimetron liityntäliikenteen käyttöönotto on sujunut hyvin sekä aamu- että iltaruuhkassa. Päivän aikana pulmia on ollut jonkin verran sähköisissä näytöissä, Matinkylän liikennevalo-ohjauksessa sekä Matinkylän terminaalin edustalla, jossa yksityisautoilijat tukkeuttivat joukkoliikennekatua. Mutta näitä ongelmia on ratkottu jo päivän mittaan.

”Kuljettajat ovat omaksuneet hyvin uusien terminaalien käytön. Myös asiakkailta on tullut myönteisesti yllättynyttä palautetta vaihtoyhteyden sujuvuudesta, ja he ovat olleet hyvin perillä muutoksesta”, HSL:n ryhmäpäällikkö Ville Uusi-Rauva kiittää. HSL:n oppaat ovat olleet koko päivän Matinkylän, Niittykummun, Tapiolan, Lauttasaaren ja Kampin terminaaleissa opastamassa asiakkaita. Opastukset pysäkkialueilla jatkuvat huomenna ja jälleen ensi viikon alussa, kun osa työmatkalaisista ja koululaisista palaa joululomalta. Myös metroliikenne on sujunut ongelmitta. Yksi metrojuna oli aamulla pois liikenteestä, mutta saatiin aamuseitsemältä takaisin liikenteeseen. Sen jälkeen metroliikenne on sujunut normaalisti.

