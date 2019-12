Länsisataman raskas liikenne kokonaan Tyynenmerenkadulle 13.1. alkaen – henkilöautoilijoiden kannattaa valita Länsisatamankatu

Rakennusluviltaan puutteellisten helsinkiläispäiväkotien tilannetta saatettu kuntoon 19.12.2019 13:26:55 EET | Tiedote

Pormestari Jan Vapaavuoren keväällä käynnistämän päiväkotiselvityksen johdosta on käyty läpi kaikkien Helsingin kunnallisten ja yksityisten päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkotien toimitilojen rakennusluvat. Ongelma nousi kaupungin tietoisuuteen yksityisessä Ankkalampi-päiväkotiketjussa ilmenneiden rakennuslupaongelmien vuoksi. Yhteensä kaikkien 703:n tutkitun päiväkotitilan joukosta löytyi 84 tilaa, joiden rakennuslupa oli tavalla tai toisella puutteellinen. Nyt näille päiväkodeille on kolmea lukuun ottamatta myönnetty rakennuslupa, eli lupa ryhtyä tekemään esitettyjä muutostöitä. Muutama päiväkoti on muuttanut tai lopettanut toimintansa. Muutostöitä vaatineiden päiväkotitilojen osalta yli puolessa korjaustyöt on saatettu jo valmiiksi.